زراعة غزة تنشر إرشادات للمزارعين لتجنّب أضرار المنحفضات الجوية

غزة /سما/

نشرت وزارة الزراعة، مساء يوم الثلاثاء، مجموعة من الإرشادات والتوجيهات إلى للمزارعين؛ لتجنّب الأضرار خلال المنخفضات الجوية.

وجاءت الإرشادات، بحسب مانشرت الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك"، كالأتي:

1- الـتأكد من عدم وجود ما يعيق مجاري المياه و فتح القنوات حول المزارع والـتأكد من تصريفها لمياه الأمطار والسيول .

2- عدم إغلاق الدفيئات بشكل كامل وفتحها جزئيًا من الجهة المقابلة للرياح لتخفيف الضغط على هيكل الدفيئة وعمل فتح جزئي من الجهة المقابلة.

3- ضرورة تقليل كميات مياه الري وذلك لتدني درجات الحراة وارتفاع الرطوبة وبالتالي التأثير على العقد في الدفيئات وخاصة محصول الخيار والبندورة، ويكون الري في المساء لتدفئة التربة لتفادي خطر الصقيع.

4- يجب العمل على تهوية الدفيئات وخاصة في الفترة الصباحية، ومن ثم إغلاقها في المساء مبكرًا، يعمل ذلك على حل مشكلة انخفاض العقد وانتشار الأمراض التي تصيب المحاصيل داخل الدفيئات .

5- تثبيت الستائر الجانبية للدفيئات وإنزال الستائر في الدفيئات مساءًا لتفادي أضرار التيارات الهوائية الباردة.

6- تنظيف برك تجميع مياه الأمطار والتأكد من سلامة أنابيب التوصيل إلى برك التجميع، وتنظيف القنوات المحيطة بالمزارع.

7- التأكد من سلامة قنوات تصريف المياه الأرضية في مزارع الإنتاج الحيواني .

8. تثبيت الستائر الجانبية جيدًا في مزارع الدواجن لتلافي أضرار هبوب الرياح الباردة وحيث يتوقع هبوب رياح نشطة.

9.التأكد من سلامة أسطح مزارع الدواجن ونظافتها لمنع تسرب مياه الأمطار للداخل .

10.تنظيف قنوات تصريف المياه الداخلية والخارجية لإبعاد المياه عن محيط المزرعة.

11.التأكد من سلامة شبكة التدفئة وتوفير الوقود اللازم لذلك ومراقبة درجات الحرارة في داخل المزارع.