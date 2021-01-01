الرئيس محمود عباس يصل تونس

تونس /سما/

وصل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة التونسية، في زيارة دولة.

وكان في استقباله الرئيس التونسي قيس سعيد، وعدد من كبار المسؤولين التونسيين.

وعزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والتونسي، واستعرض سيادته حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

ويرافق الرئيس: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم.