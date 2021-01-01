  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس محمود عباس يصل تونس

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس محمود عباس يصل تونس



تونس /سما/

وصل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة التونسية، في زيارة دولة.

وكان في استقباله الرئيس التونسي قيس سعيد، وعدد من كبار المسؤولين التونسيين.

وعزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والتونسي، واستعرض سيادته حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

ويرافق الرئيس: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم.

#الرئيس عباس #تونس #فلسطين #قيس سعيد

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن السلاح الفتاك الجديد للمقاومة والذي حيّر الاحتلال

أول تعقيب من حماس على دعوة "تبون": مستعدون لاجراء الانتخابات وهذا ما تحدثنا به مع المصريين

غزة وصفقة التبادل محور النقاش: لبيد إلى القاهرة.. في "بادرة حسن نية" إسرائيلية تجاه السيسي

مصدر حمساوي: ندرس خيارات التصعيد مع إسرائيل ومستاؤون من سلوك الوسيط المصري

نجل الحويني: بئس ما فعلت! .. محمد صلاح يثير موجة غضب بسبب حديثه عن الخمور

بالفيديو: انفجارات ضخمة في مرفأ اللاذقية بعد استهداف الاحتلال الاسرائيلي لها

الطريق للقنبلة النووية... كاميرات حساسة تلتقط صورا مفاجئة لإسرائيل من إيران

الأخبار الرئيسية

الاسرى

هآرتس: باعتقال إسرائيل 500 “دون محاكمة”.. المضرب عن الطعام أبو هواش: أين العالم؟

غانتس

اسرائيل تعلن اكتمال بناء العائق الذكي على حدود غزة.. وغانتس يوجه رسالة لحماس

نووي

الطريق للقنبلة النووية... كاميرات حساسة تلتقط صورا مفاجئة لإسرائيل من إيران

فصائل المقاومة تحذر اسرائيل وتبعث برسالة للوسطاء: التسويف والمماطلة يؤدي إلى ما لا يتمناه الاحتلال

أبو حسنة يكشف عن موعد صرف رواتب موظفي الأونروا لشهر نوفمبر

الاتصالات الفلسطينية