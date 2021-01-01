مشاركة فاعلة لـ”القدس المفتوحة” في المنتدى الوطني السادس للإبداع والتميز

رام الله /سما/

شاركت جامعة القدس المفتوحة على نحو مميز وفاعل في أعمال المنتدى الوطني السادس المنعقد هذا العام بعنوان: “التحول نحو الإبداع”، الذي ينظمه المجلس الأعلى للإبداع والتميز على مدار يومين 7 و8 -12-2021 في قاعة الهلال الأحمر بمدينة البيرة.

حضر حفل الافتتاح أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة، حيث زار المشاريع الخمسة التي شاركت بها جامعة القدس المفتوحة في المعرض المرافق للمنتدى، برفقة عدد من نواب رئيس الجامعة ومساعديه، وعدد من مديري الفروع، وعمداء الكليات.

وعبر أ. د. عمرو، عن سعادته بمشاركة جامعة القدس المفتوحة في أعمال المنتدى منذ إطلاقه. مشيراً إلى أن الجامعة تشارك في أعمال المنتدى السادس، بخمسة مشاريع طلابية مميزة، احتضن بعضها المجلس الأعلى للإبداع والتميز، مؤكداً أن “جامعة القدس المفتوحة ستبقى منارة للعلم والإبداع”.

ثم أشاد أ. د. عمرو بالجهود التي يبذلها رئيس مجلس الإدارة م. عدنان سمارة في دعم الإبداع والتميز في فلسطين، وقال: “هذا الرجل سجل تاريخاً في العلوم والتميز الفلسطيني قديماً أيام الثورة الفلسطينية، وها هو يواصل طريق الإبداع”، مسجلاً الشكر لسيادة الرئيس محمود عباس، الذي لا يغفل ميدان الإبداع والتميز رغم انشغاله بالشؤون السياسية والنضالية للشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، قال ممثل جامعة القدس المفتوحة في المجلس الأعلى للإبداع والتميز، عضو مجلس الإدارة في المجلس، ممثلاً عن جامعة القدس المفتوحة منذ تأسيس المجلس في العام 2012 بمرسوم رئاسي، وعضو اللجنة التحضيرية للمنتدى الوطني السادس وعضو لجنة معرض “ابدع الآن وغير الغد” د. م. عماد الهودلي، إن للجامعة دوراً فعالاً في التحضير للمنتدى لهذا العام، وللمعرض المقام على هامش المنتدى، كما كانت الحال في المنتديات الخمسة السابقة، من حيث الإعداد والتحضير للمنتدى، ومن خلال مشاركة باحثيها وطلبتها في مشاريع إبداعية متميزة، بالإضافة إلى رعاية إعلامية من فضائية القدس التعليمية التابعة للجامعة.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تم تكريم فضائية القدس التعليمية لرعايتها الإعلامية للمنتدى، وتسلم التكريم أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة.

والمشاريع المشاركة من “القدس المفتوحة” هي:

كاشف كوفيد: هو موقع يقوم على علم الذكاء الاصطناعي (AI) بفرعه “تعلم الآلة (ML)”، لمحاكاة عمل الأطباء بالتنبؤ باحتمالية إصابة الفاحص بمرض كوفيد-19. ويقوم الموقع على أساس تجميع بعض بيانات الفاحص الصحية ونمط الحياة الصحي له، ليتم تحليلها عبر خوارزميات الآلة والتنبؤ بنتيجة ذلك، فعند الدخول إلى موقع “كاشف كوفيد-19″، ثم إلى قسم “افحص كوفيد-19” تجيب عن مجموعة من الأسئلة بعد تحليلها لتوفر نتيجة حول احتمالية الإصابة. والمشروع من ابتكار الطالبتين شهد نصار وأماني طليب، ومن إشراف د. ماجد حمايل، في تخصص أنظمة المعلومات الحاسوبية.

سوسة النخيل: هو مشروع طورته كلية الزراعة ومركز الأبحاث الزراعية في جامعة القدس المفتوحة لإيجاد علاج لسوسة النخيل، التي تهدد قطاع النخيل في الأغوار، وتمت خلال المشروع معاملة الأشجار المصابة بعمل طبقة حول مناطق الإصابة، حالت ومنعت دخول الحشرات الكاملة إلى جذع الشجرة، وقتل اليرقات الموجودة داخل الأشجار المصابة، التي تتغذى على الأوعية الناقلة لقمة الشجرة وأجزائها، بعد ذلك الحصول على مؤشرات ونتائج إيجابية أدت إلى الحد من انتشار هذه الحشرة. ويجري العمل لتسجيل هذا المشروع كبراءة اختراع لجامعة القدس المفتوحة.

“سرير ذكي لمرضى ملازمي الفراش: تقوم فكرة المشروع على خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم ملازمو الفراش لفترات طويلة أو أبدية، إذ يمكن استخدام هذا السرير في المستشفيات والمنازل. وهو مشروع قدمه الخريج إبراهيم زواهرة، من فرع بيت لحم – تخصص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بإشراف أ. عبد الرحيم عطاونة.

إنتاج الطحالب كمكملات غذائية: يقوم المشروع على إنتاج الطحالب بكميات كبيرة باستخدام أساليب الإنتاج بالنظام المفتوح، وكذلك النظام المغلق، باستخدام المفاعيل الحيوية (Bioreactors) في مركز جامعة القدس المفتوحة للبحوث الزراعية. ويهدف المشروع إلى إدخال وتوطين فكرة تقانة إنتاج الطحالب في فلسطين للمرة الأولى، لاستخدامها في علائق الإنتاج الحيواني ومستحضرات التجميل والعناية والمكملات الغذائية، وتم الاتفاق على إدخال منتج الطحالب في خلطات تجريبية لعلف الدواجن والحيوانات المجترة.

“ماضي تيك”: يقوم المشروع على بناء أنظمة المعلومات الحاسوبية، وتطوير البرامج التجارية والإدارية، وتقديم خدمات “السيو” والتسويق الرقمي والإلكتروني، وتطوير وبناء أنظمة المعلومات الحاسوبية، وتقديم خدمات إنتاج المحتوى والتسويق الرقمية للشركات والمشاريع الناشئة والباحثة عن هذه الخدمة. وهو مشروع تكنولوجي لشقيقين من “القدس المفتوحة”، هما الخريج حذيفة ماضي، وشقيقه الطالب حمزة ماضي، وبإشراف د. ماجد حمايل.