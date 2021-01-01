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سلطة النقد : الخصم من أقساط الموظفين العموميين نسبة وتناسباً مع الدفعة المحولة

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد : الخصم من أقساط الموظفين العموميين نسبة وتناسباً مع الدفعة المحولة



رام الله /سما/

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليمات للمصارف بشأن طريقة تعامل البنوك الفلسطينية مع رواتب ‏الموظفين العموميين المقترضين، والتي ستتم بطريقة النسبة والتناسب، وذلك تزامناً مع قرار الحكومة ‏الفلسطينية صرف 75% من قيمة رواتب الموظفين العموميين.‏

وأوضحت سلطة النقد بأنه سيتم الخصم من الأقساط المستحقة على الموظف بما يتناسب مع الدفعة ‏المحولة من وزارة المالية وبسقف لا يتجاوز ال 50% من قيمة الراتب المحول.‏

وأشارت سلطة النقد أنها تراقب عن كثب مدى التزام البنوك بهذه التعليمات، كما تعمل على متابعة ‏تسهيل إجراءات صرف الراتب في كافة المصارف وعلى الصرافات الآلية.‏

#سلطة النقد #رواتب الموظفين #موظفي السلطة

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