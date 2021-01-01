وقفة دعم وإسناد للأسير هشام أبو هواش أمام منزله في دورا

الخليل /سما/

شارك، اليوم الثلاثاء، ذوو الأسرى، وأعضاء من المكتب الحركي للمعلمين، وعدد من الأسرى المحررين، في وقفة دعم وإسناد للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم 113، أمام منزله في قرية الطبقة ببلدة دورا جنوب الخليل.

ودعا المشاركون إلى ضرورة الإفراج الفوري عن الأسير أبو هواش، وكافة الأسرى في سجون الاحتلال، لا سيما المرضى.

ونددوا بإجراءات الاحتلال بحق الأسير أبو هواش، الذي يواجه وضعا صحيا مقلقا، بسبب إضرابه المتواصل عن الطعام.

ودعا رئيس بلدية دورا أحمد سلهوب، إلى مزيد من الالتفاف الشعبي حول أسرانا، وتكثيف الجهود المحلية والدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج عن كافة المعتقلين والأسرى، استنادا لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني.

ووجه المتحدثون خلال الوقفة، التحية إلى كل الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، خاصة الذين يعانون أوضاعا صحية صعبة جدا، مؤكدين أهمية التفاعل الشعبي في كافة المحافظات، وأن يرقى إلى مستوى تضحياتهم.