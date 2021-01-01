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وفد هولندي يزور فلسطين لبحث سبل التعاون الأكاديمي في الجامعات الفلسطينية.

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد هولندي يزور فلسطين لبحث سبل التعاون الأكاديمي في الجامعات الفلسطينية.



رام الله /سما/

زار وفد من مؤسسة كيتوس الهولندية، عدداً من الجامعات الفلسطينية منها جامعة فلسطين التقنية- خضوري وجامعة النجاح وجامعة الخليل لبحث سبل التعاون الأكاديمي وتنمية وتطوير الخريجين والطلاب الفلسطينيين من خلال برامج المواهب العلمية الذي تنفذه مؤسسة كيتوس.

وصرح رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا واثق السعادة "أن هذا التعاون يأتي بمفهوم جديد كلياً وهو تثبيت العقول والكفاءات الفلسطينية في أرض الوطن اي أن فرص العمل مع شركات عالمية ولكن من دون هجرة أو اي تأثير على صمود شعبنا في ارضه كما والحفاظ على ثروتنا الأهم وهي الأنسان الفلسطيني".

الجدير بالذكر أن هذا التعاون بين مؤسسة كيتوس والجامعات الفلسطينية المذكورة جاء من خلال لقاءات وإجتماعات عقدتها الجالية في وقت سابق في هولندا في إطار سعيها لربط وتشبيك العلاقات الأكاديمية بين فلسطين وهولندا.

#مؤسسة كيتوس الهولندية #الجامعات الفلسطينية #الجالية الفلسطينية

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