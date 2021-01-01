قيادي فلسطيني : الأيام القادمة ستكون حبلى بما تحمله المقاومة بغزة للرد على الاحتلال الاسرائيلي

غزة/سما/

قال القيادي في لجان المقاومة على الشيشنية إن الاحتلال يرفض إدخال مواد الإعمار حتى اللحظة وهذا ما جعل فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من استمرار حماقاته ضد شعبنا.

وأكد الشيشنية خلال حديثه لقناة الأقصى، أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة برفضه إدخال مواد الإعمار والتلكؤ في الاستجابة لمطالب المقاومة.

وأضاف بأن الأيام القادمة ستكون حبلي بما تحمله فصائل المقاومة من خطوات تدريجية للرد على تلكؤ الاحتلال.

وأوضح الشيشنية، أن الفرص التي أعطيناها للاحتلال قد انتهت والعدو الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء.

وأشار إلى أنه لا يوجد مجال للحديث الآن عن فرص جديدة للاحتلال سوى أن خيارات المقاومة على الطاولة للرد على الاحتلال.

وقال الشيشنية إن العدو الصهيوني رفض كلام الوسطاء وبالتالي المقاومة ستقول كلمتها الأيام القادمة.