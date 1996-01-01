قبل الوصول الى المؤتمر الثامن لحركة فتح "رؤية تحليلية"

بقلم الدكتور محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدارسات الاستراتيجية



فتح .. حركة الفعل الفلسطيني

حركة فتح التي شّكلت انطلاقتها في سنة 1965 انبعاثًا للأّمة وقدرتها على الرد والمواجهة. وكذلك شّكلت انبعاثاً للشعب الفلسطيني الذي اعتبر أنه مجرد لاجئين في خيام، أو جماعات غير معّرفة. لهذا، فإن فتح التي انطلقت سنة 1965 كانت تفصل بين عهدين، عهد تذويب الهوية الفلسطينية كشعب وحقوق، وعهد تحول فيه هذا الشعب إلى رقم صعب لا تتم المعادلات إلا به، ومنذ ذلك الوقت، فإن حركة فتح استوعبت معظم الح ارك الفلسطيني، المسلح منه وغير المسلح، منذ تلك السنة وحركة فتح تعّبر عن آمال الشعب وأحلامه وأوجاعه، فقد مثلته سياسياً، ونضالياً واجتماعياً ومعنوياً وتنظيميا، ولهذا لم يكن صعباً على حركة فتح مع غيرها من الفصائل الفلسطينية أن تدخل إلى منظمة التحرير الفلسطينية وأن تغّير وجهتها من هيئة تتحرك وتأتمر بعقلية أنظماتية ورسمية إلى هيئة تعّبر

عن هموم الناس وتواجه مشاكلهم. ومنذ عام 1965 وحركة فتح تقوم بما لم تقم أية حركة ثورية في العالم، ونجحت فيما لم تنجح به

حركات ثورية كثيرة قديمة وحديثة، إذ أن حركة فتح أنجزت ما يلي:

أ. وّحدت الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده على شعار بسيط واحد يتمثل في أن السواعد الثورية هي التي تحرر وترث وتقود، وأن اللقاء على أرض المعركة يحدد الصدق من الكذب، وأنالعملبأنواعههوالذييعطيللكلمةمعنىوأحقية.إنهذهالشعاارتالبسيطةوالواضحة والقوية اختصرت وكثّفت عشرت آلاف الكتب والمحاض ارت الفكرية وغيرها. وبهذا المفهوم فإن حركة فنح في حينه -وما ت ازل- تقدم الوصفة السحرية لكل تطور ولكل تقّدم. أكثر من ذلك، فتحماتازلقادرةعلىأنتتجاوزالمرحلة،وأنتخترقالأزمةبهذهالشعاارتالبسيطةالقوية

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والنافذة. فتح قّدمت -وما ت ازل- الحل السحري لحركة الجماهير وتخليصها من الحيرة والارتباك والاضطارب. وأعتقد أنها ما تازل قادرة على ذلك حتى الآن، بل يمكن القول ان الحركة تمتلك مساحة أكبر للفعل وربما تكون مطلوبة الآن أكثر من أي وقت آخر، نقول ذلك لأن حركة فتح ملك للشعب الفلسطيني، ونعطي أنفسنا الحق في الكلام عنها لأننا نعتبر أن حركة فتح

هي ذخر للجماهير وسند للشعب كلّه وقائدة للعمل الوطني قديماً وحديثاً. ب.حركةفتحاستطاعتأنتحافظعلىوحدانيةواستقلاليةالقاررالفلسطيني،واستطاعتحمايته من الاستخدام أو التوظيف أو الاستئجار أو البيع أو التوكيل. استطاعت حركة فتح من خلال هذا الأمر المكلف جدا أن تحافظ على هوية فلسطينية ذات حدود ومصالح محدودة، وبهذا استطاعت أن تعقد تحالفاتها وتحدد أعدائها وأصدقائها. ورغم أن مسألة استقلالية ووحدانية الق ارر الفلسطيني قد َمَّرت في ظروف من الالتباس والارتباك وربما عدم الوضوح، إلا أن حركة فتحبالذات–معالفصائلالفلسطينيةالأخرىبالطبع-عملتعلىالتمييزبينالقارر والمصلحةالفلسطينيةوبينالصارعاتوالاصطفافاتالإقليميةوالدولية،بحيثظَّلالقارر الفلسطيني يعبر عن المصلحة والحلم والهدف، ورغم مخاطر ذلك وخطره، إلى أن حركة فتح تح ّملت كل هذه المخاطر والأخطار، أكانت عسكرية أم سياسية. ولهذا فإن فتح – وما ت ازل- قادرةعلىتحديدالبوصلةومعرفةالاتجاهاتوحمايةالقاررالفلسطينيبمايكفلتحقيق

المصلحة. ج.حركةفتحاشتبكتمعالمحتلالاسارئيليفيكلالجبهاتوعلىكلالمستويات،وبكلالوسائل

المتاحة، وبذلك فإن فتح قدمت النموذج الثوري والمسلك الثوري – وما ت ازل قادرة على ذلك حتىهذااليوم–أنالاشتباكمعالمحتلالإسارئيليمنذعام1965أدىبينأمورأخرى إلى أن يتوقف المشروع الصهيوني أو يتجمد وأن لا يحقق أوهامه وأحلامه بأرض بلا شعب أوبشعب َطِّيعلايثورولايطالببحقه.شكلتحركةفتحوماتازلحربةلهذاالشعبوللأمة العربية والعالم أيضاً بأن الشعب الفلسطيني ما ي ازل يطالب بحقه وأنه يستطيع وقادر على أن يقدم الضحية تلو الضحية على مذبح الحرية المقدس. حركة فتح خ ازن الثورة والتضحية

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والعطاء. وهي واحدة من أهم أسباب تجمد المشروع الصهيوني وعدم قدرته على التمدد والتوسع العسكري.

د. حركة فتح مثلت الشعب الفلسطيني سياسياً واجتماعياً في كل انتخابات لهيئات أو نقابات أو جمعيات أو بلديات او مجالس تشريعية، ان انتخاب مرشحي فتح في تلك الانتخابات يدل على صواب الرؤية وب ارغماتية الأداة، ووسطية السلوك، ان حركة فتح كانت وما ت ازل تعبر عن التيار العريض للشعب الفلسطيني وهذا يعني أن أدوات الحركة وذخرها وجهودها واعتدالها ما ي ازل فاعلا وجاه از للعمل الميداني والسياسي، وأن امكانية استعادة كل ذلك لا يتطلب الجهد

ه. حركة فتح اثبتت أنها وحدوية، لا تُقصي ولا تَستَبعد، بل انها اثبتت بالدليل القاطع انها تؤمن بالمشاركة والتنسيق مع باقي فصائل العمل الوطني، ورغم أن هذا الأمر قد يمّر في ظروف من الجزر والمّد ولكن مبدأ المشاركة هو الذي يحكم سلوك حركة فتح وأبنائها دائما. ان هذا الإيمان بهذا المبدأ يجعل من حركة فتح قائدة العمل الوطني و ارئدته. وهو يفرض عليها القدرة

على التواصل والاستماع والتقاسم والتسويات حتى لو كانت مؤلمة.

لماذا على فتح أن تتغير إذن؟!

ان حركة بهذا التاريخ وهذا التميز وهذا الانجاز ُيفرض عليها أن لا تستسلم للظروف أو تخضع لتقلبات الزمن، فقد أثبتت هذه الحركة أنها قادرة على البقاء والتجاوز رغم كل الحصاارت.. قد يقول قائل أن حركة فتح مثل كل حركة ويجري عليها أحكام الزمن وسنن التطور، وأنه لا بد من التغير والتغيير، وقد يكون ذلك صحيحاً لو حصلت على استقلال وسيادة وتحرر، ولكن هذا لم يحصل، وبالتالي، لماذا كان على حركة فتح أن تتغير. ما ي ازل مطلوباً من فتح ما كان مطلوباً منها سنة 1965 إن لم يكن أكثر، إذ أن المحتل الإسارئيلي أثبت أنه لا يفي بالوعود ولا يقيم وزناً لشيء، وأكثر من ذلك، إذ أن المحتل وكأن ليس فقط هزمنا، بل "خدعنا" أيضاً، لماذا على فتح أن تتغير إذن؟! لم يتحقق أياً من الأهداف التي تم وضعها ُنصب العين، وأقصد في ذلك تحقيق العودة واقامة الدولة وانهاء الاحتلال!! لم يتحقق أيًا من أدواتها. ولماذا على الحركة أن تتغير ما دام أن كثيرين من عرب

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الكبير.

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ومن غير عرب يريدون من الشعب الفلسطيني أن يرضى بما تم حتى الآن؟! المشكلة هنا أن المعروضعلىالفلسطينيينيتغيرويتناقضبتغيرحكوماتاسارئيلأوحكوماتالولاياتالمتحدة الأمريكية أو كليهما. ليس على حركة فتح أن تتغير بح ّجة تغير الظروف وقلّة الأصدقاء وضعف الحليف، وليس على فتح أن تجامل على ثوابتها وأهدافها، وان فعلت ذلك فإنها ستخسر هويتها

وجمهورها وتضيع أهدافها.

وأخي ار لماذا على فتح أن تتغير في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة الحزبية وهناك تعديد في الو ارثة او ً

وجودالبديلاوطرحالخياارتالكثيرة،ليسعلىفتحانتتتبدلاوتبدلاوتتغيراوتغير.فتح انطلقت لتعّبر عن "الطلقة الشجاعة" ولتظل كذلك، لأنه بدون ذلك فإن فتح تغرق في بحر من الضباب والحيرة، وسنغرق معها.

لماذا يتذمرون في حركه فتح كثي ار؟!

السؤال السابق له ما يبرره جدا، ذلك ان الشكوى والتذمر وعدم الرضى هو ما يميز كثي ار من أبناء الحركةالعظيمةالآن،وتدورالشكوىعادةًحولتارجعدورالحركةوضعفادائهاوعدمقدرتهاعلى الرد وتقديم الاجابات وكذلك حول عدم التكافؤ في الفرص والمساواة في المنافع ومظاهر التزلف والتسلق وطغيان ثقافة اخرى غير تلك التي دعت اليها الحركة ايام عنفوانها. اّما التذمر الاكبر فهو يتعلق باستبعاد الحركة من الحيز العام كله بسبب قوة التنظيمات الاجتماعية أو بسبب الخضوع لما يسمى بالحوكمة أو القانون الدولي أو الممولين أو اشت ارطات السلطة الوطنية أو تدخل الضغوط الغربية أو ما تقتضيه المصلحة العامة المرتبطة بالالت ازمات الدولية والثنائية، هذا يعني أن حركة فتح تفقد زخمها الثوري لصالح الواقع الجديد، وتغادر أمكنتها المعتادة من أجل التغي ارت العميقة الحاصلة في السلطة الوطنية والمجتمع المتغير بسرعة شديدة. هل تسبق حركة التاريخ حركة فتح؟! وهل تتجاوز الجماهير ومتطلباتها ووعيها، حركة فتح التي ولدت في الستينات من القرن الماضي؟! قد يكون هذا صحيحاً واذا كان صحيحاً فإن على الحركة أن تجدد انبعاثها وروحها ومضامينها وولادتها. لا بد لهذه الحركة العظيمة أن تقوم من جديد، حتى تظل فاعلة ومؤثرة في حركة التاريخ وفي مسيرة التحرر. يتذمرون في حركة فتح لشعورهم بعدم القدرة على الفعل ولشعورهم بأنهم محّيدون، فيما ُيتَرك

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الميدان لغيرهم. ويتذمرون في حركة فتح لإحساسهم بالغربة، ولإحساسهم بأن الزمن تجاوزهم، وأن الحركة تتحول إلى معرض تجاري فيه كل ما يريد المرء أو يتمنى الا ما يجب أن يعمل من أجل شارئه.يتذمرونلأنهميرونالنتائجويرونتهاويالأحلاموتساقطالشعاارتوتبدلالجبهاتوالأصدقاء والحلفاء. التذمر كان مسئولا عن هزيمة 2006 في الانتخابات، وهو ذاته المسئول عن "أزمات" حركة فتح الفكرية والتنظيمية، وهو المسئول أيضاً بشكل أو بآخر عن ن ازعات انشقاقية وانفلات هنا وهناك. ولا يمكن لهذا التذمر وهذه الشكوى أن يكون لهما نهاية دون إازلة الأسباب، واازلة الأسباب تقودنا إلى استعادة فتح مرة أخرى أو اعادة انتاج فتح على مقاس اللحظة المعيشة .. هذا يعني إما فتح جديدة أو فتح جديدة أخرى. ولأن التاريخ لا يعود إلى الو ارء، فإن التحدي الآن كبير جداً. فاستعادة فتح يعني

استعادة تعريف الأوضاع من جديد، وتجديداً للحركة الوطنية، بل للوطنية الفلسطينية.

هل يمكن لفتح أن تبدأ من جديد؟!

يمكن لفتح أن تبدأ من جديد، فهي رغم انها تشكل المظلة الحامية والارعية والداعمة للسلطة الوطنية، والتي تقود المجتمع الفلسطيني في معظمه فعلياً، وهي التي تمثل التيار العريض من الجمهور، ولكنها في الوقت ذاته تستطيع أن تنأى بنفسها من جديد، وأن تبدأ مسلكاً جديدا مختلفا، ذلك أنها لم تفعل

ما يلي:

أ. تستطيعحركةفتحأنتقولإنهالمتعترفبإسارئيل،لافياعلاناتهاولابياناتهاولامواقفها ولا أدبياتها.

ب.حتى م.ت.ف لم تغير ميثاقها رغم التصويت الذي جرى عام 1996 أمام بيل كلينتون، فهو كانمجرد تصويتولم يتمتثبيتهفيالميثاقمكتوباً.وكانالتصويتفيه نوع منالاستعارضية أكثر ما كان جلسة قانونية للمجلس الوطني.

ج.لميتمتحقيقأيمنالبنودالتيتمالاتفاقعليهافيأوسلو،وعملتاسارئيلعلىنقضهمنذ عام 1996 وحتى اليوم.

د.اسارئيلتسعىإلىتأبيدالاحتلالمنخلالفرضالتسويةمعالاقليمالعربيومنيقبلمن الفلسطينيين، وفتح ما ازلت صامدة وثابتة.

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ه. تصاعد القمع والإهانة والتضييق والحصار المالي والسياسي على الشعب الفلسطيني ومحاولة تفكيك المجتمع الفلسطيني من الداخل، ومحاولة تفكيك السلطة الوطنية من الداخل أيضاً، ورغم هذه الأثمان ما ازلت فتح قائدة.

لهذه الأسباب مجتمعة فإن حركة فتح يعّول عليها ان تعيد نفسها من جديد بحيث تربط سياساتها وأداءهابطبيعةالسياساتالاسارئيليةالاحتلاليةعلىالأرض.وهذالهأثمانوتبعاتسياسيةوأمنية متعددة على حركة فتح أن تأخذها بعين الاعتبار. ما اقصده في كلامي هذا ان لا تظل حركة فتح تقدمحساباًمفتوحاًمنالرضىوالقبولللأوضاءالاجارءاتالتيتفرضهااسارئيلفيالميدان.ان المقاومة الشعبية - بهذا المفهوم – هي التي تستعيد العافية والوحدة وتقضي على الترهل والانتهازية

وسلوكياتالتسلقوالاستعارض.

تستطيع حركة فتح وتقدر أن تتحول إلى جسم مؤثر وقوي الحضور عندما تأخذ الموقف الذي يجب أن تأخذه عند كل اج ارء احتلالي تجاه الشعب او تجاه الأرض او تجاه السلطة. ان مثل هذا الوضع الجديد الذي يمكن لحركة فتح ان تقوم به يستدعي عددا من الاج ارءات الميدانية التي تستعيد الحركة فيها عافيتها وتاريخها وشعبيتها الكاسحة. لا بد لحركة فتح من استعادة مضامينها القديمة التي جمعت

الشعب عليها وليس ما يجري الآن حيث تتعدد المصالح والأجندات للأسف.

استعادة روح فتح .. استعادة رح الفهد: ان ما سبق من كلام يستدعي أولاً على ما يلي:

أ. التحليبالشجاعةالأدبيةوالثوريةللاعتارفبأنهلابدمنبدايةجديدةومختلفةلاستعادةحركة فتح الثورية والمناضلة والقادرة على الرد والمواجهة وليس تلك التي اعتقد البعض أنها حركة لاقتسام الغنائم بعد النزول عن الجبل. التحلي بالشجاعة الثورية يعني القول أن على حركة فتح الابتعاد كثي ار أو قليلا عن السلطة من اجل استعادة الحرية، فالسلطة الوطنية ليست الهدف بالتأكيد، هي مجرد وسيلة لتحقيق هدف، وبالتالي فإن تحويل السلطة الى طوطم لا يمكن

لمسه أو تغييره فهذا يؤثر جداً على مكانة ومكان حركة فتح.

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ب.ومنأجلذلك،فلابدمنالعملعلىإجارءمارجعاتفكريةوتنظيميةمنأصغرخليةالى اكبرهامناجلمعرفةمكانالخلل،وانتكوننتائجهذهالمارجعاتسريعةوأنتوضع الاستخلاصات بيد صانع أو صناع القارر في حركة فتح.

ج. وهذا يستدعي أيضا وقبل الذهاب للمؤتمر الثامن ليس فقط ترتيب البيت الفتحاوي من خلال المارجعاتوالمصارحاتوربماالإقالاتأوالاستقالات،ولكنأيضاًبالتوجهإلىالجمهور الفلسطيني والانغماس الحقيقي والعميق في مشاكله من منطلق القدرة على الحل والقدرة على المشاركة، لان المجتمع الفلسطيني – ان ترك في هذه الحالة – فسيرفض الحالة الثورية كلها

وينطلقباتجاهالحضنالاسارئيليمنمنطلقالحمايةوالانتقام. د. وقبل الذهاب الى المؤتمر الثامن يمكن لحركة فتح ان تستكمل المجلس الثوري بالأعضاء

الواجب ادخالهم الى المجلس، والمجلس الثوري يجب ان يعطى ما يحتاج وما يريد من قدرة على التأثير ليس في صنع القارر وكما التهيئة له وتنفيذه ايضاً. المجلس الثوري ليس للاستعارضأوالوجاهةأوالترضيةأوالتوازنالجغارفيوانمالتحويلالحركةالىأتونللفعل

والمواجهة. ه.كما يجب استكمال النقص في الخلية الاولى، حيث هناك (3) أماكن شاغرة، ولا بد من

استكمالها بشخصيات جامعة قادرة وفاعلة وذات تأثير وأثر، وهي موجودة ومجربة ولها حضورها.

و. ان المؤتمر الثامن – ان لم يعد له جيداً من حيث نوعية المشاركين وعددها وتمثيلها – فإنه قد يتحول إلى مفترق طرق فاصل بين نوعين من حركة فتح العظيمة. ما أريده وما أقصده هنا أن الوصول الى المؤتمر بمثابة اعلان عن ميلاد وانبعاث جديد لحركة عظيمة تعرف انها

لم تحقق اهدافها حتى اليوم، وعليها ان تفعل ذلك بإذن الله. ز. ان انعقاد المؤتمر الثامن مهم وضروري، ولكن قبل ذلك فان من أريي ان تقوم حركة فتح

بالذات بإعلان ما أسميه حالة طوارئ مجتمعية تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي وضبط الإيقاع كله، وذلك ان ترميم المجتمع ومنع تحلله او تفكيكه هي خطوة أساسية لعافية حركة فتح واستماررها، وأهم من عقد المؤتمر، الشعب هو الأساس وفتح ملك الشعب الفلسطيني.

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وأخي ار وليس آخ ار، فإن ما ذكر آنفاً انما هو مجرد ق ارءة للواقع تحتمل الصواب والخطأ، ويمكن أن تشكل مقترحاً آخر قابلا للنقاش والدرس للوصول إلى أفضل الاقت ارحات حرصاُ على حركة عظيمة ما ت ازل تعد بالكثير. وكلما شعرنا بحالة من الضعف فلا نجد امامنا بعد الله سوى أن ننادي حركة

فتح لأن تنهض وتحسم وتصّوب المسار.

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