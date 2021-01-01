هرتسوغ يلتقي نظيره القبرصي قبل القمة الثلاثية

القدس المحتلة /سما/

التقى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، قبل القمة الثلاثية بين قادة "إسرائيل" واليونان وقبرص في وقت لاحق من اليوم، إذاعة الجيش الإسرائيلي.



وشدد هرتسوغ على أهمية العلاقات الثلاثية الإسرائيلية - القبرصية - اليونانية، واستعداده لتعميق التعاون في القضايا الدبلوماسية والأمنية والطاقة والاقتصادية، قائلًا: "القمة الثلاثية هي مثال على كيفية عمل الدول لما فيه خير المنطقة".



وأكد أن "اتفاقيات إبراهيم الأخيرة مع الدول العربية تتيح فرصة لتوسيع هذا النموذج من التعاون ليشمل المنطقة بأسرها" داعياً رجال الأعمال القبارصة إلى "اكتشاف الفرص الاقتصادية الناشئة عن هذه العلاقات الإقليمية الجديدة".



كما ناقش الطرفان " فرصة توسيع العلاقات الإسرائيلية القبرصية إلى مستوى الاتحاد الأوروبي، والشؤون الاستراتيجية العالمية ومبادرات كل منهما لمعالجة أزمة المناخ في حوض البحر الأبيض المتوسط".

ومن المقرر أن تعقد إسرائيل، اليوم الثلاثاء، قمة ثلاثية في القدس، مع قبرص واليونان، لبحث عدة قضايا إقليمية في المنطقة.