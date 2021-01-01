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القائمة العربية الموحدة توافق على دعم مشروعي قانونين أمنيين

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
القائمة العربية الموحدة توافق على دعم مشروعي قانونين أمنيين



القدس المحتلة /سما/

وافقت القائمة العربية الموحدة، اليوم الثلاثاء، على دعم مشروعي قانونين يخصان موضوعين يقعان تحت صلاحية وزارة الجيش الإسرائيلي، أحدهما إزالة الألغام والثاني يخص المواد المتفجرة، وفقًا لقناة "كان" العبرية.
 
وأفادت القناة العبرية، أن الاتفاق الذي يعتبر اختراقًا، تم التوصل إليه خلال اجتماع عقده بيني غانتس، مع رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، الليلة الماضية.
 
وبخصوص مشروع قانون التجنيد اتفق على إعفاء القائمة العربية الموحدة من الانضباط الائتلافي في حال تمكنت الحكومة الإسرائيلية من حشد تأييد كتل في المعارضة له. فيما اتفق الطرفان على إلزام القائمة العربية الموحدة بدعم مشروع هذا القانون في حال لم يفلح الائتلاف الحكومي في إيجاد وسيلة بديلة لذلك.

#القائمة العربية الموحدة #منصور عباس #اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية #وزارة الجيش الإسرائيلي

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