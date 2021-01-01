فلسطينيات تعقد تدريبًا لطلبة المناظرات حول البحث العلمي

غزة /سما/

عقدت مؤسسة فلسطينيات في مدينة غزة اليوم، جلسة حول "أدوات البحث العلمي" لمجمعة من طلبة المناظرات المشاركين والمشاركات في دوري مناظرات جامعات قطاع غزة، الذي تنفذه مؤسسة فلسطينيات بالتعاون مع مؤسسة أولف بالمة السويدية.

وتضمن البحث الذي استمر لخمس ساعات تدريبية، مفاهيم أساسية حول مفهوم البحث العلمي، وآلياته، وأهمية المعلومات وتصنيفها، وكيفية البحث العلمي المتقدّم عبر محركات البحث على شبكة الانترنت.

وشمل التدريب الذي شارك فيه طلبة أربع جامعات تأهلوا لنصف نهائي دوري المناظرات، جانبًا عمليًا تطبيقيًا للمفاهيم التي تم طرحها خلال التدريب، بحيث تخدم المقولات التي سيتم التناظر عليها.

يُذكر أن فلسطينيات أطلقت يوم السبت الماضي دوري مناظرات جامعات قطاع غزة بين ثمانية جامعات، تأهل أربعة منهم لنصف النهائي، وسيصعد الفريقان الفائزان إلى النهائي لتحديد الحاصل على لقب الدوري في قطاع غزة لهذا العام.