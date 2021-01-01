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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء (كشف جوازات مصرية جديد)

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء (كشف جوازات مصرية جديد)



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (8 ديسمبر).

وأوضحت أن السفر سيكون المتبقي من الحافلة الثانية، والثالثة، الرابعة حتى الرقم (180) من كشف المسافرين رقم (2021/41)، بالإضافة إلى كشف الجوازات المصرية الجديد.

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2021/41)

كشف جديد (جوازات مصرية)

#وزارة الداخلية #السفر عبر معبر رفح #معبر رفح

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