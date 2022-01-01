الجزائر.. "يوتيوبر" تحدث ضجة في المطار

وكالات / سما /

أربكت "اليوتيوبر" الجزائرية كارولين المقيمة في السويد مطار هوراي بومدين، بعد اصطفاف عشرات المعجبين هناك لاستقبالها.

وأظهرت فيديوهات متداولة لحظة وصول المؤثرة كارولين للجزائر بعد غياب لسنوات، والتفاف عشرات المعجبين يتدافعون حولها لالتقاط صورة معها.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديوهات المتداولة، مستغربين طريقة استقبال المؤثرة في حين أكد البعض عدم معرفتهم بها ونوعية الفيدوهات التي تقدمها.

وتعيش المؤثرة كارولين واسمها الحقيقي شاهيناز وتنحدر من ولاية تيارت بالسويد منذ 10 سنوات وتشارك معجبيها يومياتها رفقة ابنتيها وزوجها السويدي.