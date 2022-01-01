  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الجزائر.. "يوتيوبر" تحدث ضجة في المطار

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر.. "يوتيوبر" تحدث ضجة في المطار



وكالات / سما /

أربكت "اليوتيوبر" الجزائرية كارولين المقيمة في السويد مطار هوراي بومدين، بعد اصطفاف عشرات المعجبين هناك لاستقبالها.

 

وأظهرت فيديوهات متداولة لحظة وصول المؤثرة كارولين للجزائر بعد غياب لسنوات، والتفاف عشرات المعجبين يتدافعون حولها لالتقاط صورة معها.

 

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديوهات المتداولة، مستغربين طريقة استقبال المؤثرة في حين أكد البعض عدم معرفتهم بها ونوعية الفيدوهات التي تقدمها.

 

 

وتعيش المؤثرة كارولين واسمها الحقيقي شاهيناز وتنحدر من ولاية تيارت بالسويد منذ 10 سنوات وتشارك معجبيها يومياتها رفقة ابنتيها وزوجها السويدي.

#المطار #يوتيوبر #الجزائر #السويد #المعجبين

الأكثر قراءة اليوم

أول تعقيب من حماس على دعوة "تبون": مستعدون لاجراء الانتخابات وهذا ما تحدثنا به مع المصريين

غزة وصفقة التبادل محور النقاش: لبيد إلى القاهرة.. في "بادرة حسن نية" إسرائيلية تجاه السيسي

مصدر حمساوي: ندرس خيارات التصعيد مع إسرائيل ومستاؤون من سلوك الوسيط المصري

نجل الحويني: بئس ما فعلت! .. محمد صلاح يثير موجة غضب بسبب حديثه عن الخمور

بالفيديو: انفجارات ضخمة في مرفأ اللاذقية بعد استهداف الاحتلال الاسرائيلي لها

تقليص استخدام الأواني البلاستيكية في إسرائيل بداية 2022

إسرائيل.. كاميرا ترصد قيام الشرطة بزرع مسدس في مركبة سائق بدوي

الأخبار الرئيسية

وفاة و337 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و247 حالة تعافٍ في فلسطين

أبو حسنة يكشف عن موعد صرف رواتب موظفي الأونروا لشهر نوفمبر

خ

محكمة الاستئناف في لاهاي ترفض طعن عائلة من البريج وتمنح غانتس الحصانة من جرائم الحرب

DJSLn

صحيفة تكشف عن السلاح الفتاك الجديد للمقاومة والذي حيّر الاحتلال

p

بالفيديو: انفجارات ضخمة في مرفأ اللاذقية بعد استهداف الاحتلال الاسرائيلي لها

الاتصالات الفلسطينية