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وفاة و337 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و247 حالة تعافٍ في فلسطين

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة و337 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و247 حالة تعافٍ في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة واحدة، و337 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و247 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالة الوفاة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل أي وفيات في محافظات الضفة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 74، بيت لحم 46، رام الله والبيرة 52، طوباس 8، جنين 15، نابلس 16، سلفيت 2، ضواحي القدس 3، طولكرم 5، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 114، لافتة إلى أنه تم إجراء 4820 فحصا.

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل 46، بيت لحم 34، رام الله والبيرة 10، طوباس 6، جنين 23، نابلس 3، طولكرم 6، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 117.

وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 92 مصابا، بينهم 12 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأكدت أن عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين بلغت في فلسطين 2,952,356 جرعة، من بينها 2,136,943 في الضفة، و815,413 في غزة.

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