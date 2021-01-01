غزة: سلطة المياه والبيئة تمهّل المراكز الصحية حتى نهاية العام للتخلص الآمن من النفايات الطبية

غزة / سما /

أمهلت سلطة المياه وجودة البيئة المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة حتى نهاية العام الجاري 2021م، لفرز وفصل نفاياتها الطبية الخطرة للتخلص الآمن منها بحسب منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة المعمول بها حاليا بالتعاون ما بين سلطة المياه وجودة البيئة ووزارة الصحة ومجالس النفايات الصلبة.

جدير بالذكر أن كافة المؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز رعاية أولية في قطاع الحكومة أو الوكالة ملتزمة بالعمل وفق اجراءات هذه المنظومة منذ بداية العام 2020م.

وتشكّل النفايات الطبية الخطرة خطراً كبيرا على البيئة والصحة العامة في حال تم التخلص منها مع باقي النفايات الصلبة.