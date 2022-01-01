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علامة في البول تحذرك بضرورة "التوقف عن تناول" الباراسيتامول!

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
علامة في البول تحذرك بضرورة "التوقف عن تناول" الباراسيتامول!



وكالات / سما /

يُعرف عقار "باراسيتامول" بأنه مسكن شائع يستخدم لجميع أنواع الأوجاع والآلام. ومثل أي دواء، يحتوي الباراسيتامول على قائمة من الآثار الجانبية المحتملة.

ويتوفر الباراسيتامول بسهولة في معظم المتاجر والصيدليات. ويأتي على شكل أقراص أو كبسولات أو شراب أو قرص قابل للذوبان. ويمكن أن يكون مسكن الألم أيضا مكونا في مجموعة من أدوية البرد والإنفلونزا. 

وأفادت NHS بأن الباراسيتامول "نادرا" ما يسبب آثارا جانبية إذا التزمت بالجرعة الصحيحة الموصى بها وهي قرص أو قرصين 500 ملليغرام يتم تناولها حتى أربع مرات خلال 24 ساعة.

ومع ذلك، مثل أي دواء، فإن الباراسيتامول له أيضا آثار جانبية محتملة قد يعاني منها بعض الأشخاص. وأحد الآثار الجانبية، التي تتطلب المساعدة الطبية والتوقف عن استخدامه، هو البول الداكن، كما ذكر موقع Drugs.com.

ويرتبط البول الداكن بآثار جانبية أخرى للدواء - اليرقان، حيث يتحول بياض عينيك إلى اللون الأصفر.

وتوضح البوابة الصحية Patient.Info أن اليرقان يمكن أن يحدث بسبب تسمم الباراسيتامول.

ويمكن أن يتسبب ذلك في فشل الكبد الحاد، والذي قد يحوّل لون الجلد والعينين إلى اللون الأصفر.

وينتج اليرقان عن ارتفاع مستويات الدم في الصباغ الصفراوي الذي يسمى البيليروبين في الجسم. ويمكن لهذه الصفراء أن تجعل بولك داكنا.

وإذا واجهت أي أعراض مرتبطة باليرقان، فأنت بحاجة إلى الحصول على "مساعدة طبية عاجلة"، كما تحذر NHS.

ومع ذلك، فإن علامات اليرقان ليست من الآثار الجانبية الشائعة للباراسيتامول.

وللاطلاع على قائمة كاملة من الآثار الجانبية المحتملة، راجع نشرة معلومات المريض المرفقة مع دوائك.

ومن الآثار الجانبية "الخطيرة" الأخرى التي يمكن أن تحدث في بعض الحالات، رد الفعل التحسسي للدواء.

وتشمل علامات التحذير التي يجب اكتشافها ما يلي:

• طفح جلدي قد يشمل حكة واحمرارا وتورما وبثورا أو تقشر الجلد.

• الصفير.

• ضيق في الصدر أو الحلق.

• صعوبة في التنفس أو التحدث.

• تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

#البول #الباراسيتامول #الأوجاع #مسكن #الآثار الجانبية

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