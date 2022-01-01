باحثون يكتشفون مادة بأمعاء الإنسان قادرة على كبح "كورونا"

وكالات / سما /

قال باحثون إنهم اكتشفوا مادة تنتج في أمعاء الإنسان، قادرة على كبح عدوى فيروس كورونا، على الأقل خلال اختبارات الخلايا المصابة في المختبر.



وأشارت مجلة "أمسفير"، إلى أن اكتشاف الباحثين، في جامعة روكفيللر في نيويورك قد يساعد في ابتكار أدوية مضادة لفيروس كورونا.



ويقول شون برادي، كبير الباحثين من الجامعة: "اكتشفنا، أن البكتيريا التي تعيش في أمعاء الإنسان تنتج جزيئات معينة، أظهرت قدرتها على الأقل في المختبر، على خفض الحمل الفيروسي لكورونا على المستوى الخلوي".



وتزداد الأدلة العلمية، التي تشير إلى أن المستقلبات التي ينتجها ميكروبيوم الأمعاء هي مواد بيولوجية نشطة، تؤثر في جسم الإنسان بطرق غير متوقعة أحيانا. ولكن الباحثين لا يعرفون كثيرا عن خصائصها المضادة للفيروسات.



وقد أجرى الفريق العلمي الذي يرأسه برادي، تحليلا للخلايا المصابة بالفيروس التاجي المستجد بحثا عن المستقلبات التي تنتجها بكتيريا الأمعاء، تمكنوا خلالها من تحديد ثلاثة أنواع قادرة على وقف عدوى كورونا.



وقالت المجلة إن المثير في الأمر، أن بنية هذه الجزيئات شبيهة ببنية الأدوية الاصطناعية التي أثبتت فعالية في مكافحة الفيروس.