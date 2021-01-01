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أشهر التطبيقات لأجهزة آبل الذكية هذا العام

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
أشهر التطبيقات لأجهزة آبل الذكية هذا العام



وكالات / سما /

نشرت شركة آبل قائمة عددت فيها التطبيقات والبرامج التي لقيت شعبية كبيرة على متجر App Store عام 2021.

وتبعا لتقييمات الشركة فإن تطبيق Toca Life World فاز بلقب أفضل تطبيق للأطفال بالنسبة لهواتف آيفون لهذه السنة، بينما فاز تطبيق League of legends world rift بتصنيف أفضل لعبة إلكترونية لهواتف آيفون هذا العام.

أما بالنسبة للتطبيقات الأشهر بالنسبة لحواسب آيباد عام 2021 فقد فاز تطبيق LumaFusion بالمركز الأول من بين التطبيقات، بينما حصلت لعبة MARVEL Future Revolution على لقب أفضل لعبة لهذه الأجهزة.

وفيما يخص حواسب ماك فقد حصل تطبيق Craft على جائزة أفضل تطبيق لهذا العام، بينما جاءت Myst كأفضل لعبة لهذه الأجهزة هذه السنة، كما جاء تطبيق DZAN كأفضل تطبيق لمنصات Apple TV.

ونشرت آبل أيضا قائمة بأفضل التطبيقات المجانية التي استخدمت مع هواتف آيفون هذه السنة وضمت القائمة عدة تطبيقات منها: "تيك توك"، و"يوتيوب"، وإنستغرام"، و"فيسبوك"، وخرائط غوغل، و"سناب" شات"، وعدة تطبيقات أخرى.

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