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أبو حسنة يكشف عن موعد صرف رواتب موظفي الأونروا لشهر نوفمبر

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة يكشف عن موعد صرف رواتب موظفي الأونروا لشهر نوفمبر



غزة/ سما /

قال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة ان رواتب شهر نوفمبر لموظفي الوكالة ستصرف بالحد الأقصى في العاشر من الشهر الحالي.

وشدد ابو حسنة في تصريح مقتضب على ان الاونروا ستعمل على صرف راتب شهر ديسمير في موعده المعتاد.

واكد ان هناك محاولات لإضعاف الأونروا ماليا، وتعاني من هجوم سياسي مستمر لإفقادها الشرعية، وهذا شيء خطير للغاية مضيفا ان هذه الهجمات غير مسبوقة.

وكان رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين بوكالة الغوث محمود حمدان،استهجن اليوم الثلاثاء، قرار وكالة الغوث بتأخير الرواتب، مبيناً أن هذا الموضوع خطير جدا ولا يمكن السكوت عنه.

وأضاف ، أن هذا القرار جاء بعدما استبشر الجميع خيراً، بالاتفاق الذي تم قبل حوالي أسبوع مع إدارة الوكالة بالموافقة على مطالب اتحادات الموظفين.

وتابع حمدان: "نحن كنقابات واتحادات موظفين عقدنا اجتماع عاجل يوم أمس في المناطق الخمس وتم إصدار بيان برفض هذا التأخير ومطالبة الوكالة بالتعجيل بصرف الرواتب وأن تكون في موعدها".

#عدنان ابو حسنة #الاونروا #ازمة مالية #رواتب الاونروا

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