عدد الإصابات بمتحور أوميكرون في إسرائيل يرتفع إلى 21

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بمتحور أوميكرون في إسرائيل ارتفع إلى 21 إصابة مؤكدة بعد تسجيل عشر إصابات جديدة.



وقالت الصحة الإسرائيلية: إن 16 حالة من أصل 21 هي لمسافرين عائدين من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والإمارات العربية وجنوب إفريقيا، بينما أصيب الخمسة الأخرون بعد مخالطتهم لأشخاص عائدين من جنوب إفريقيا والولايات المتحدة.



وبحسب المعطيات، فإن ثمانية من أصل 21 شخصًا مصابًا لم يتلقوا التطعيم ضد كورونا حتى الآن، أو تعافوا من فيروس كورونا منذ أكثر من ستة أشهر.



كما تشتبه وزارة الصحة بوجود 21 حالة أخرى من متحور أوميكرون في إسرائيل، لكن نتائج الاختبار لم تظهر حتى الآن، ووفقًا للوزارة فإن 16 منهم لم يغادروا إسرائيل إلى الخارج في الآونة الأخيرة.



بالإضافة إلى ذلك، هناك 17 حالة أخرى مصنفة كحالات بمستوى شك منخفض وتمّ توجيهها لإعادة الفحص.



ووفقًا لأرقام وزارة الصحة الإسرائيلية، سجلت إسرائيل اليوم 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1346615 من بينها 5464 حالة نشطة، و111 حالة خطيرة، و8209 حالة وفاة.



وتلقى أكثر من 6.37 مليون شخص في إسرائيل الجرعة الأولى من تطعيم كورونا، في حين تلقى أكثر من 5.78 مليون شخص جرعتين، وأكثر من 4.10 مليون شخص ثلاث جرعات.