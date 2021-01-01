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إسرائيل تعقد اليوم قمة ثلاثية مع قبرص واليونان لبحث القضايا المشتركة

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعقد اليوم قمة ثلاثية مع قبرص واليونان لبحث القضايا المشتركة



القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن تعقد إسرائيل، اليوم الثلاثاء، قمة ثلاثية في القدس، مع قبرص واليونان، لبحث عدة قضايا إقليمية في المنطقة.

 
وبحسب قناة "كان" العبرية، فإن رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس انستسيادس سيصلان إلى تل أبيب، ليبحثا مع رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت التحديات الإقليمية في المنطقة من بينها التوتر بين أنقرة وأثينا.
 
ووفقًا للقناة العبرية، فإن الاجتماع سيبحث أيضًا مناقشة سبل توطيد التعاون في مشاريع الطاقة بضمنها مشروع مد أنبوب الغاز الطبيعي بين إسرائيل وأوروبا عبر المياه الإقليمية والأراضي القبرصية واليونانية.
 
وأشارت إلى أن العلاقات بين الدول الثلاث تشهد خلال السنوات الأخيرة توطيدًا مستمرًا بناءً على المصالح المشتركة الاقتصادية والاستراتيجية، وأن إسرائيل تولي أهمية كبيرة لهذه العلاقات التي قد تشكل نواة لتحالف دول أخرى تطل على البحر المتوسط.

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