صور.. الوطني يختتم تحضيراته للأردن

الدوحة / سما /

أنهى المنتخب الفلسطيني، تحضيراته للقاء الأردن اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وركّز المنتخب الفلسطيني في مرانه الأخير, الذي قاده المدير الفني مكرم دبدوب، على الجوانب التكتيكية، بعد مراقبة أداء المنافس في مباراتيه السابقتين أمام السعودية والمغرب.

وينتظر أن يلعب المنتخب الفلسطيني بنفس الطريقة التي أدى بها في لقاء السعودية، خاصة أنه يحتاج للفوز لتحديد مصيره، المرتبط أيضا بلقاء المغرب والسعودية.

ويتواجد منتخب فلسطين في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة, بفارق الأهداف خلف السعودية, فيما تحتل المغرب الصدارة بـ6 نقاط, والأردن المركز الثاني بـ3 نقاط.

فالفدائي في حال فوزه وخسارة أو تعادل السعودية أمام المغرب، سيصعد كوصيف للمجموعة برصيد 4 نقاط، وما دون ذلك سيودّع كأس العرب من الدور الأول.







