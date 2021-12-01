  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

صور.. الوطني يختتم تحضيراته للأردن

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. الوطني يختتم تحضيراته للأردن



الدوحة / سما /

أنهى المنتخب الفلسطيني، تحضيراته للقاء الأردن اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وركّز المنتخب الفلسطيني في مرانه الأخير, الذي قاده المدير الفني مكرم دبدوب، على الجوانب التكتيكية، بعد مراقبة أداء المنافس في مباراتيه السابقتين أمام السعودية والمغرب.

وينتظر أن يلعب المنتخب الفلسطيني بنفس الطريقة التي أدى بها في لقاء السعودية، خاصة أنه يحتاج للفوز لتحديد مصيره، المرتبط أيضا بلقاء المغرب والسعودية.

ويتواجد منتخب فلسطين في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة, بفارق الأهداف خلف السعودية, فيما تحتل المغرب الصدارة بـ6 نقاط, والأردن المركز الثاني بـ3 نقاط.

فالفدائي في حال فوزه وخسارة أو تعادل السعودية أمام المغرب، سيصعد كوصيف للمجموعة برصيد 4 نقاط، وما دون ذلك سيودّع كأس العرب من الدور الأول. 

corr_316_koo_316676.jpg
corr_316_koo_316675.jpg
corr_316_koo_316674.jpg
 

#المنتخب الوطني #الفدائي #كأس العرب #بطولة كأس العرب #فلسطين #تدريبات #الأردن #المنتخب الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

أول تعقيب من حماس على دعوة "تبون": مستعدون لاجراء الانتخابات وهذا ما تحدثنا به مع المصريين

دار الإفتاء المصرية ترد على محمد صلاح بعد أزمة شرب الخمور

غزة وصفقة التبادل محور النقاش: لبيد إلى القاهرة.. في "بادرة حسن نية" إسرائيلية تجاه السيسي

مصدر حمساوي: ندرس خيارات التصعيد مع إسرائيل ومستاؤون من سلوك الوسيط المصري

نجل الحويني: بئس ما فعلت! .. محمد صلاح يثير موجة غضب بسبب حديثه عن الخمور

بالفيديو: انفجارات ضخمة في مرفأ اللاذقية بعد استهداف الاحتلال الاسرائيلي لها

السيسي يكشف عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى (فيديو)

الأخبار الرئيسية

حالة وفاة و 114 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بغزة

DJSLn

صحيفة تكشف عن السلاح الفتاك الجديد للمقاومة والذي حيّر الاحتلال

p

بالفيديو: انفجارات ضخمة في مرفأ اللاذقية بعد استهداف الاحتلال الاسرائيلي لها

مزهر

الشعبية تكشف: المصريون قالوا لنا أن المطروح سياسيا هو المال مُقابل الهدوء والأمن

حماس : ندرس خيارات التصعيد مع إسرائيل ومصر لم تلتزم بما تعهدت به

الاتصالات الفلسطينية