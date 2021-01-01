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مدرب فلسطين: ذاهبون للفوز على الأردن

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب فلسطين: ذاهبون للفوز على الأردن



الدوحة / سما /

أكد مكرم دبدوب المدير الفني لمنتخب فلسطين, أنهم لن يقبلوا بغير الفوز على الأردن, خلال الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لكأس العرب.

وقال دبدوب في تصريحات صحفية, إنه لا خيار لفلسطين سوى الانتصار على "النشامى", بهدف الوصول للدور الثاني من المسابقة.

وأضاف: "نسعى لإسعاد الفلسطينيين في هذا المحفل الكبير (...), نحن نحترم المنتخب الأردني, لكننا ذاهبون للفوز عليه ولا بديل عن الانتصار".

وأوضح أنه يعلم نقاط الضعف لدى "النشامى", وسيحاول استغلالها لمصلحة منتخب فلسطين على أرض الملعب.

وشدد مدرب "الوطني", على أن التركيز والانضباط مهمان داخل الملعب, لضمان حسم المباراة وبطاقة التأهل للدور القادم.

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