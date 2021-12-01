فيديو+صور.. المنطار يحسم الديربي.. وفوز ثمين لاتحاد خانيونس

غزة / سما /

حسم اتحاد الشجاعية "الديربي" أمام خدمات الشاطئ لمصلحته (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الممتازة.

ويدين "المنطار" بانتصاره الثمين إلى أحمد حرارة الذي سجل هدف المباراة الوحيد (79).

خدمات رفح – اتحاد خانيونس (0-1)

وتفوق اتحاد خانيونس على منافسه خدمات رفح بصعوبة (1-0).

وسجل مروان الترابين هدف الفوز لاتحاد خانيونس (4).

دوري الأولى

وفي دوري الأولى, فاز خدمات النصيرات على جاره أهلي النصيرات في "الديربي" (2-0), وانتصر شباب الزوايدة على التفاح (2-1).

دوري الثالثة

وفي دوري الثالثة فرع "غزة والشمال", اكتسح السلام نظيره الجزيرة (4-1), فيما تعادل شباب معن مع أهلي البريج (1-1) في فرع "الوسطى والجنوب".











