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هل تقاضى قرداحي تعويضات مالية ضخمة بعد تقديم استقالته؟

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل تقاضى قرداحي تعويضات مالية ضخمة بعد تقديم استقالته؟



وكالات

تداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير قالت إن جورج قرداحي تلقى أموالا كتعويضات عقب استقالته من منصبه كوزير للإعلام في حكومة نجيب ميقاتي بلبنان.

قرداحي رد على ما يتم تداوله عبر نشر تقرير لـLebanon24 على صفحته الرسمية بفيسبوك، ذكر فيه: “نفت مصادر حكومية للبنان24 ما يتمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مرسوم موقّع من رئيسي الجمهورية والحكومة ينصّ على تعويضات مزعومة للوزير المستقيل جورج قرداحي”، وفق  (CNN).

وأضاف تقرير Lebanon24: “أكّدت المصادر أنّ هذا المرسوم مُزوّر وهدفه إثارة البلبلة، وهو عارٍ من الصحة جُملة وتفصيلاً”.

وكان قرداحي قد وجه رسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة على قناة الجديد اللبنانية عقب استقالته، قال فيها: “رسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قال فيها: “أقول لسمو الأمير محمد بن سلمان أنه لما تولى ولاية العهد أنا شخصيا وكثير من الناس استبشرنا كثير خاصة أنه بدأ عملية إصلاح وعملية تغيير في المملكة العربية السعودية لم يسبق لها مثيل..”

وأضاف: “كرمال لبنان لازم يعرف ومن خلال والده الله يطول بعمره الملك سلمان الذي أمضى كثير أيام من شبابه هون في لبنان والذي كان عنده أصدقاء كثر من اللبنانيين وكان يحب اللبنانيين كثيرا أنه يرجع شوي يلتفت على لبنان ويتذكر ماضي والده في لبنان، ولبنان بلد ما بحياته بكل طوائفه وبكل أحزابه حتى الأحزاب التي هم يعارضوها كل لبنان بحبهم بحب المملكة العربية السعودية ولبنان يحفظ الجميل للمملكة العربية السعودية لأن المملكة كانت دائما كانت تقف إلى جانب لبنان الوحيدة تقريبا في الملمات الكبرى التي كان يتعرض لها..”

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