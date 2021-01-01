  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

إسرائيل.. كاميرا ترصد قيام الشرطة بزرع مسدس في مركبة سائق بدوي

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل.. كاميرا ترصد قيام الشرطة بزرع مسدس في مركبة سائق بدوي



القدس المحتلة / سما /

أظهر مقطع فيديو بثته قناة تلفزيونية إسرائيلية، الأحد الماضي، قيام الشرطة بزرع مسدس في مركبة سائق بدوي تم إيقافه بعد أن تحدث على هاتفه المحمول أثناء قيادة سيارة غير مرخصة.

وأفادت قناة 13 بأنه تم احتجاز السائق البالغ من العمر 19 عاما، وهو من جنوب البلاد، لمدة شهر في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحه السبت الماضي بعد أن لاحظ محاميه خفة اليد المشبوهة عندما راجع لقطات الاعتقال التي صورتها كاميرات الجسم.

وأوقفت الشرطة الإسرائيلية الشاب بعد أن شوهد وهو يستخدم هاتفه خلال القيادة. وأبلغ الشرطيون السائق بأنه سيتم توقيفه ومصادرة مركبته غير المرخصة، بعد تفتيش محتواها.

في مقطع فيديو وثق الواقعة، بالإمكان سماع أحد الشرطيين وهو يسأل، "أين المسدس؟"، وسماع شرطي آخر، على الجانب الآخر من السيارة، وهو يجيب "في محفظة السيارة".

بعد لحظات، بدأ شرطي كان يتحدث مباشرة مع السائق في استجوابه حول محفظة السيارة التي كانت لا تزال مغلقة وحول ما قد يكون بداخلها. ولا يبدو أن السائق يرد على أسئلة الشرطي. بعد ذلك يقوم شرطي آخر، بعد فتح المحفظة، بإظهار المسدس الذي كان ملفوفا بكيس بلاستيكي أسود لزملائه.

تم إلقاء القبض على السائق وتوجيه تهمة حيازة سلاح ناري فتاك. وتمكن المحامي من الاطلاع على الصور التي التقطتها كاميرات الجسم وفي النهاية قام بالتبليغ عما اكتشفه في الفيديو.

بعد شهر من وراء القضبان، تم إطلاق سراح الشاب عندما عرض على النيابة العامة في لواء الجنوب وقاضي المحكمة المركزية في بئر السبع. 

وقالت النيابة العامة في بيان إنه تم تسليم تفاصيل القضية لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة.

وجاء في بيانها: "عندما يتم تلقي نتائج التحقيق، سيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما في القضية".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

أول تعقيب من حماس على دعوة "تبون": مستعدون لاجراء الانتخابات وهذا ما تحدثنا به مع المصريين

دار الإفتاء المصرية ترد على محمد صلاح بعد أزمة شرب الخمور

غزة وصفقة التبادل محور النقاش: لبيد إلى القاهرة.. في "بادرة حسن نية" إسرائيلية تجاه السيسي

مصدر حمساوي: ندرس خيارات التصعيد مع إسرائيل ومستاؤون من سلوك الوسيط المصري

نجل الحويني: بئس ما فعلت! .. محمد صلاح يثير موجة غضب بسبب حديثه عن الخمور

بالفيديو: انفجارات ضخمة في مرفأ اللاذقية بعد استهداف الاحتلال الاسرائيلي لها

السيسي يكشف عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى (فيديو)

الأخبار الرئيسية

أبو حسنة يكشف عن موعد صرف رواتب موظفي الأونروا لشهر نوفمبر

حالة وفاة و 114 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بغزة

DJSLn

صحيفة تكشف عن السلاح الفتاك الجديد للمقاومة والذي حيّر الاحتلال

p

بالفيديو: انفجارات ضخمة في مرفأ اللاذقية بعد استهداف الاحتلال الاسرائيلي لها

مزهر

الشعبية تكشف: المصريون قالوا لنا أن المطروح سياسيا هو المال مُقابل الهدوء والأمن

الاتصالات الفلسطينية