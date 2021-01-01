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قطاع المعلمين في "الأونروا" يستهجن قرار تأخير الرواتب

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطاع المعلمين في "الأونروا" يستهجن قرار تأخير الرواتب



غزة/ سما /

استهجن رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين بوكالة الغوث محمود حمدان، اليوم الثلاثاء، قرار وكالة الغوث بتأخير الرواتب، مبيناً أن هذا الموضوع خطير جدا ولا يمكن السكوت عنه.

وأضاف حمدان في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، أن هذا القرار جاء بعدما استبشر الجميع خيراً، بالاتفاق الذي تم قبل حوالي أسبوع مع إدارة الوكالة بالموافقة على مطالب اتحادات الموظفين.

وتابع: "نحن كنقابات واتحادات موظفين عقدنا اجتماع عاجل يوم أمس في المناطق الخمس وتم إصدار بيان برفض هذا التأخير ومطالبة الوكالة بالتعجيل بصرف الرواتب وأن تكون في موعدها".

وأكمل: "هناك تلويح بالتصعيد من اتحادات الموظفين إن استمر هذا الأمر، وبالأمس طالعنا المفوض بأنه سيسارع في صرف راتب شهر 11 وألا يكون هناك تأخير في الأشهر القادمة، وما يثبت ذلك هو السلوك على أرض الواقع".

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