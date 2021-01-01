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حالة وفاة و 114 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بغزة

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة وفاة و 114 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بغزة



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و114 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 961 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 117 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 187956 إصابة بينها 1444 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 184856 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1656.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 68 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 42.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 515206 شخصًا.

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