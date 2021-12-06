  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الثلاثاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الاثنين.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة: 

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الاثنين 6/12/2021:
 
معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (339) شاحنة

 
 استيراد عدد 293 شاحنة

 تصدير عدد 35 شاحنة، 11 شاحنة فارغة
  
معبر رفح التجاري:

 لم يعمل يوم أمس
 
كميات البترول الواردة:

 ادخال 18 شاحنات سولار لمحطة توليد الكهرباء
 
معبر رفح البري:

 متابعة مغادرة 507 مسافر.

 اتمام اجراءات جمركية ل515 مسافر وصلوا من الجانب المصري.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: تأجيل زيارة عباس كامل الى اسرائيل و"غضب مكتوم لدى الجانب المصري"

أول تعقيب من حماس على دعوة "تبون": مستعدون لاجراء الانتخابات وهذا ما تحدثنا به مع المصريين

دار الإفتاء المصرية ترد على محمد صلاح بعد أزمة شرب الخمور

غزة وصفقة التبادل محور النقاش: لبيد إلى القاهرة.. في "بادرة حسن نية" إسرائيلية تجاه السيسي

مصدر حمساوي: ندرس خيارات التصعيد مع إسرائيل ومستاؤون من سلوك الوسيط المصري

نجل الحويني: بئس ما فعلت! .. محمد صلاح يثير موجة غضب بسبب حديثه عن الخمور

بالفيديو: انفجارات ضخمة في مرفأ اللاذقية بعد استهداف الاحتلال الاسرائيلي لها

الأخبار الرئيسية

حالة وفاة و 114 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بغزة

DJSLn

صحيفة تكشف عن السلاح الفتاك الجديد للمقاومة والذي حيّر الاحتلال

p

بالفيديو: انفجارات ضخمة في مرفأ اللاذقية بعد استهداف الاحتلال الاسرائيلي لها

مزهر

الشعبية تكشف: المصريون قالوا لنا أن المطروح سياسيا هو المال مُقابل الهدوء والأمن

حماس : ندرس خيارات التصعيد مع إسرائيل ومصر لم تلتزم بما تعهدت به

الاتصالات الفلسطينية