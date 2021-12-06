مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الثلاثاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الاثنين.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الاثنين 6/12/2021:



معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (339) شاحنة



استيراد عدد 293 شاحنة

تصدير عدد 35 شاحنة، 11 شاحنة فارغة



معبر رفح التجاري:

لم يعمل يوم أمس



كميات البترول الواردة:

ادخال 18 شاحنات سولار لمحطة توليد الكهرباء



معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 507 مسافر.

اتمام اجراءات جمركية ل515 مسافر وصلوا من الجانب المصري.