مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة/ سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الثلاثاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الاثنين.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الاثنين 6/12/2021:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (339) شاحنة
استيراد عدد 293 شاحنة
تصدير عدد 35 شاحنة، 11 شاحنة فارغة
معبر رفح التجاري:
لم يعمل يوم أمس
كميات البترول الواردة:
ادخال 18 شاحنات سولار لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة مغادرة 507 مسافر.
اتمام اجراءات جمركية ل515 مسافر وصلوا من الجانب المصري.