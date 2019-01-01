أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، معاريف، يديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الثلاثاء:
"هآرتس":
- بينت يفهم أن التهديدات لإيران بعملية عسكرية لن تقنع الرئيس بايدن وأن مفتاح الحل للمفاوضات في فيينا بيد إيران وليست بيد إسرائيل
- نفتالي بينت في النقب: "انتقلنا من الدفاع إلى الهجوم ضد الجريمة في النقب، وإن هنالك ميليشيات منظمة
- رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة: نتنياهو يتعامل مع العرب بالنقب وكأنهم أعداء
- تأجيل إقرار البناء في قلنديا بعد معارضة بعض الوزراء لمدة عام على الأقل
- ابن 15 عاما من نابلس نفذ عملية الدهس في حاجز جبارة
- إسرائيل تنضم إلى برنامج للاتحاد الأوروبي لكن وقعت على تعهد بعدم العمل في المناطق المحتلة عام 67
"معاريف":
- "طوارئ الإرهاب" تنفيذ سبع عمليات في الشهر الأخير وتصفية منفذ عملية دهس في حاجز جبارة
- حماس تهدد بإشعال الحدود مع غزة بسبب عدم اعمار القطاع
- وزير خارجية إسرائيل إلى القاهرة اليوم لإجراء محادثات أمنية وسياسية
- حيفتس: نتنياهو غير مؤهل نفسيا في اتخاذ قرارات أمنية بسبب تدخل ابنه وزوجته في تثبيت البوابات الالكترونية على مداخل الأقصى
- بنيت خلال زيارته للنقب "ننتقل من الدفاع للهجوم" ورئيس بلدية بئر السبع "الإرهاب المدني تهديد استراتيجي لإسرائيل
- وزيرة الداخلية الإسرائيلي شكيد: سنبني المستوطنات في النقب
- اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء بالقدس لم تقر أمس الخطة لبناء حي استيطاني في مطار قلنديا
- وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج من ميرتس: البناء يتعارض مع اتفاقيات أوسلو والتي ما زالت سارية المفعول
"يديعوت احرونوت":
- إسرائيل استيقظت متأخرا: عام 2019 عرفوا في إسرائيل أن إيران تسارع للحصول على القنبلة النووية، رئيس الحكومة، الاستخبارات، وزير الأمن، ورئاسة الأركان والكبينيت الأمني، علموا ولم يصدروا تعليماتهم للجيش للاستعداد لمثل هذا الوضع
- العنصرية ضد النساء في الوظائف الحكومية
- قلق من عودة العمليات الفردية
- اللجنة الوزارية الخاصة للمجتمع العربي الذي تفاخر بها بينت لم تجتمع ولا مرة واحدة
- تقارب بين إيران والإمارات يثير قلق إسرائيل