أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، معاريف، يديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الثلاثاء:

"هآرتس":

- بينت يفهم أن التهديدات لإيران بعملية عسكرية لن تقنع الرئيس بايدن وأن مفتاح الحل للمفاوضات في فيينا بيد إيران وليست بيد إسرائيل

- نفتالي بينت في النقب: "انتقلنا من الدفاع إلى الهجوم ضد الجريمة في النقب، وإن هنالك ميليشيات منظمة

- رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة: نتنياهو يتعامل مع العرب بالنقب وكأنهم أعداء

- تأجيل إقرار البناء في قلنديا بعد معارضة بعض الوزراء لمدة عام على الأقل

- ابن 15 عاما من نابلس نفذ عملية الدهس في حاجز جبارة

- إسرائيل تنضم إلى برنامج للاتحاد الأوروبي لكن وقعت على تعهد بعدم العمل في المناطق المحتلة عام 67

"معاريف":

- "طوارئ الإرهاب" تنفيذ سبع عمليات في الشهر الأخير وتصفية منفذ عملية دهس في حاجز جبارة

- حماس تهدد بإشعال الحدود مع غزة بسبب عدم اعمار القطاع

- وزير خارجية إسرائيل إلى القاهرة اليوم لإجراء محادثات أمنية وسياسية

- حيفتس: نتنياهو غير مؤهل نفسيا في اتخاذ قرارات أمنية بسبب تدخل ابنه وزوجته في تثبيت البوابات الالكترونية على مداخل الأقصى

- بنيت خلال زيارته للنقب "ننتقل من الدفاع للهجوم" ورئيس بلدية بئر السبع "الإرهاب المدني تهديد استراتيجي لإسرائيل

- وزيرة الداخلية الإسرائيلي شكيد: سنبني المستوطنات في النقب

- اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء بالقدس لم تقر أمس الخطة لبناء حي استيطاني في مطار قلنديا

- وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج من ميرتس: البناء يتعارض مع اتفاقيات أوسلو والتي ما زالت سارية المفعول

"يديعوت احرونوت":

- إسرائيل استيقظت متأخرا: عام 2019 عرفوا في إسرائيل أن إيران تسارع للحصول على القنبلة النووية، رئيس الحكومة، الاستخبارات، وزير الأمن، ورئاسة الأركان والكبينيت الأمني، علموا ولم يصدروا تعليماتهم للجيش للاستعداد لمثل هذا الوضع

- العنصرية ضد النساء في الوظائف الحكومية

- قلق من عودة العمليات الفردية

- اللجنة الوزارية الخاصة للمجتمع العربي الذي تفاخر بها بينت لم تجتمع ولا مرة واحدة

- تقارب بين إيران والإمارات يثير قلق إسرائيل