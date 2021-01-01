رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، تأكيد الرئيس محمود عباس خلال لقائه نظيره الجزائري، بأن الجزائر ظلت على الدوام فعلا وقولا مع فلسطين.

كما عنونت على صدر صفحاتها الأولى استشهاد الفتى محمد يونس على حاجز جبارة جنوب طولكرم، والمخطط الاستيطاني لبناء حي جديد في بيت صفافا جنوب مدينة القدس المحتلة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- رواتب الموظفين اليوم بنسبة 75%

- اجتمع مع نظيره الجزائري واستقبل الوزير الأول ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، ويصل اليوم إلى تونس في زيارة دولة.. الرئيس: الجزائر ظلت على الدوام فعلا وقولا مع فلسطين

- استشهاد الفتى محمد يونس على حاجز جبارة

- الاعتداء على الأسرى الذين انتزعوا حريتهم خلال جلسة محاكمتهم

- "العليا" الإسرائيلية تقرر عدم البت في قضية الأسير المضرب أبو هواش

- اشتية: لا بد من تعزيز ثقافة التسامح وقبول الاختلاف في مجتمعنا ومؤسساتنا التعليمية

- فلسطين رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو"

- مجلس الوزراء يشكل لجنة لدراسة رفع جود الخدمات الصحية

- مخطط لبناء حي استيطاني في بيت صفافا

- حيفيتس: نتنياهو أمر بتثبيت البوابات الإلكترونية على مداخل الأقصى بضغط من زوجته وابنه

- 5 وفيات و402 إصابة بـ"كورونا"

- تجنبا لمواجهة مع واشنطن: الاحتلال يرجئ المصادقة على مخطط استيطاني على أرض مطار قلنديا

"الأيام":

- استشهاد فتى على حاجز جبارة الاحتلالي قتلوه وهو مصاب بزعم تنفيذه عملية دهس

- احتفال بإنارة شجرة عيد الميلاد في رام الله

- "كورونا": 5 وفيات و402 إصابة جديدة.. تأكيد خلو فلسطين من "أوميكرون"

- الجزائر تقرر دعم فلسطين بمائة مليون دولار.. الرئيس: إجراءات حاسمة وتاريخية في "المركزي"

- القدس: مخطط لبناء حي استيطاني جديد في بيت صفافا

- "المالية" تعلن: صرف الرواتب اليوم بنسبة 75%، بحد أدنى 1650 شيكلاً

- "حماس" تهدد بالتصعيد رداً على تشديد الحصار وتعطل الإعمار

- الضغط الأمريكي يرجئ إقرار مستوطنة مطار قلنديا تحت مبرر تحديد الأثر البيئي

- الحكومة تشكل لجنة لدراسة رفع جودة الخدمات الصحية

- جنود الاحتلال يعتدون على الأسرى الستة والمحامين داخل قاعة المحكمة

- تشييع جثمان الطالب خليلية في جبع ومطالبات بوضع حد الفلتان الأمني

- الشرطة تحقق بواقعة وفاة طفلتين شقيقتين في الخليل

- غزة: استشهاد أحد عناصر "حماس" جراء انهيار نفق

- "العليا" الإسرائيلية تقرر عدم البت بقضية الأسير أبو هواش

- لابيد يزور مصر الأسبوع الجاري

"القدس":

- استشهاد فتى في نابلس برصاص الاحتلال وقوات كبيرة تقتحم منزله وتعبث بمحتوياته

- منخفض جوي مساء غد الأربعاء

- الشيخ: اليمين الإسرائيلي يشرع إعدام الأسرى

- الكشف عن مخططات لإقامة حي استيطاني في بيت صفافا وآلاف الوحدات بالقدس خلال العام القادم

- هدم منزلين في سلوان ويطا واقتحام عدة مناطق بالضفة

- الرئيس يلتقي نظيره الجزائري ويصل اليوم إلى تونس

- الحكومة تناقش العنف الجامعي وتدعو لتعزيز قيم الحوار واتخاذ إجراءات لمنع تكرار الأحداث

- تسهيلات إسرائيلية لبيع عقارات مهجرين فلسطينيين للساكنين فيها

- آلاف المواطنين يشيعون جثمان الشهيد الطالب مهران خليلية في بلدة جبع جنوب جنين

- 4 وفيات في الخليل وواحدة بغزة و402 إصابة بكورونا

- "ميسا" تصويت بأغلبية كبيرة لتبني حركة المقاطعة "BDS"

- 521 إصابة بالفيروس في إسرائيل

- 4 وفيات في الخليل وواحدة بغزة و402 إصابة بكورونا

- 32 طفرة في البروتين الشائك الفيروسي لـ"أوميكرون"

- قناةDW تستجيب للضغوط وتوقف العمل مع قناة "رؤيا" الأردنية دعما لإسرائيل