نجل الحويني: بئس ما فعلت! .. محمد صلاح يثير موجة غضب بسبب حديثه عن الخمور

القاهرة / وكالات /

شن حاتم الحويني نجل الداعية السلفي المصري أبو إسحق الحويني هجوماً عنيفاً على لاعب المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وذلك عقب تصريح الأخير حول شرب الخمور.

وقال “الحويني” في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”، تعليقا على تصريحات “صلاح” : “لم أتابع الكورة يومًا ما!. لكن الآن علمت لماذا هذا الفارق الكبير بينك وبين محمد #أبو_تريكة”.

وأضاف قائلا: “فعندما تكون الشهرة بلاء يستحي المشهور من أن يظهر دينه بقوّة -في موضع يجب عليه فيه إظهار عقيدته- ويقول: “لا أشرب الخمور لأنّ ديني يحرّمها!”. وإنما ينسب الأمر لعفّة نفسه فقط خوفًا من هجمات الغرب الكافر”.

واختتم قائلا:” بئس ما قلت يا صلاح”.

وكان محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قد اكد على انه يرفض تناول الخمور بشكل قاطع. مؤكدًا على اتباعه للنظام الصحي في طعامه وأسلوب حياته.

وقال “صلاح” خلال مقابلة له مع الإعلامي عمرو أديب وأذيعت على قناة “إم بي سي مصر”:” لم أرغب يومًا في شرب الخمر. ولا أرغب في التفكير في هذا السؤال كثيرًا”.

بينما قال: “أتعرض لهذا الموقف كثيرًا في الحفلات. ولكن الناس هنا لا يضغطون عليك من أجل القيام بشئ ما. ولم أتعرض أبدًا لأي ضغط بضرورة شرب هذه الأشياء في أي موقف، لأنني داخليًا لا أرغب في تجربتها”.

كما شدد: “أشعر أنها ليست شيئًا كبيرًا كي أفعلها”.

تصريحات محمد صلاح حول شرب الخمر والتي أثارت غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت دار الإفتاء المصرية للتدخل وحسم الامر.

دار الإفتاء تعلّق

وقالت دار الإفتاء ليل الأحد في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” إن “تحريم شرب الخمر ثابت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين”، مستشهدة بآية قرآنية وحديث نبوي.

وفي منشور ثان، قالت دار الإفتاء: “إذا كان الشرع الشريف أمرنا بعدم فعل المحرمات. التي منها شرب الخمر، فإن ذلك يحصل أيضا بترك الشيء المحرم وعدم القصد إلي. فالمسلم يخرج من عهدة النهي بتركه وعدم القصد إليه”.