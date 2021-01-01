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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة



رام الله / سما /

 شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق ومدن مختلفة في الضفة الغربية فجر وصباح اليوم الثلاثاء.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مسافر يا جنوب الخليل واعتقلت يوسف عمر أبو جندية، جبر ابراهيم علي عوض، رضوان ابراهيم أبو جندية- مسافر يطا

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت حمزة الزهور من  بيت كاحل غرب الخليل بعد اقتحام البلدة، وكذلك إبراهيم الشيخ خليل من بلدة الرام شمال القدس.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في  بلدة عرابة استهدفت عناصر من الجبهة الشعبية عرف منهم الاسرى المحررين جعفر أبو صلاح، وحسان أبو صلاح، وعماد حماد.

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