  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس : منخفض جوي ماطر غدا

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : منخفض جوي ماطر غدا



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الثلاثاء غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتوقع في ساعات المساء والليل سقوط زخات من الامطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا وتكون مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: تأجيل زيارة عباس كامل الى اسرائيل و"غضب مكتوم لدى الجانب المصري"

دار الإفتاء المصرية ترد على محمد صلاح بعد أزمة شرب الخمور

غزة وصفقة التبادل محور النقاش: لبيد إلى القاهرة.. في "بادرة حسن نية" إسرائيلية تجاه السيسي

أول تعقيب من حماس على دعوة "تبون": مستعدون لاجراء الانتخابات وهذا ما تحدثنا به مع المصريين

مصدر حمساوي: ندرس خيارات التصعيد مع إسرائيل ومستاؤون من سلوك الوسيط المصري

CNN تشكك في دقة رواية بايدن لاجتماعه مع غولدا مائير عام 1973

السيسي يكشف عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى (فيديو)

الأخبار الرئيسية

DJSLn

صحيفة تكشف عن السلاح الفتاك الجديد للمقاومة والذي حيّر الاحتلال

p

بالفيديو: انفجارات ضخمة في مرفأ اللاذقية بعد استهداف الاحتلال الاسرائيلي لها

مزهر

الشعبية تكشف: المصريون قالوا لنا أن المطروح سياسيا هو المال مُقابل الهدوء والأمن

حماس : ندرس خيارات التصعيد مع إسرائيل ومصر لم تلتزم بما تعهدت به

أول تعقيب من حماس على دعوة "تبون": مستعدون لاجراء الانتخابات وهذا ما تحدثنا به مع المصريين

الاتصالات الفلسطينية