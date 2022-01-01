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واشنطن تعلن مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين

الإثنين 06 ديسمبر 2021 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تعلن مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين



واشنطن /سما/ أ ف ب

قررت أميركا اليوم، الإثنين، المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، حيث بررت ذلك بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان إلا أن القرار لن يمنع الرياضيين الأميركيين من المشاركة في المسابقات.

وذكرت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لن ترسل أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 2022 والدورة البارالمبية نظرا إلى مواصلة جمهورية الصين الشعبية الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان".

وأضافت "يحظى الرياضيون في الفريق الأميركي بكامل دعمنا. سنساندهم بالكامل وسنشجعهم من الولايات المتحدة".

وسعت الإدارة الأميركية منذ أشهر إلى اتخاذ الموقف الأنسب حيال الأولمبياد الشتوي الذي تستضيفه بين الرابع من شباط/ فبراير والعشرين منه دولة تتهمها واشنطن بارتكاب "إبادة" في حق المسلمين الأويغور في شينجيانغ في شمال شرق الصين.

واتهمت عدة منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بكين باحتجاز ما لا يقل عن مليون مسلم في شينجيانغ في معسكرات إعادة تأهيل.

وفي وقت سابق، الإثنين، هددت الصين باتخاذ "إجراءات مضادة" في حال الإعلان عن مقاطعة أميركية رسمية للأولمبياد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في رد على تقارير صحافية ذكرت أن إعلان المقاطعة بات وشيكا "أريد التأكيد على أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ليست مسرحا للتموضع والتلاعب السياسي".

ولم يصدر على الفور أي رد فعل من بكين حول إعلان ساكي.

#الولايات المتحدة #دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 #انتهاكات حقوق الإنسان

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