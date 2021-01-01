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كتائب أبو علي تحذر اسرائيل: "ستكون للمقاومة كلمة الفصل"

الإثنين 06 ديسمبر 2021 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب أبو علي تحذر اسرائيل: "ستكون للمقاومة كلمة الفصل"



رام الله /سما/

حذرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي "من مغبة استمرار حماقاته وسياساته الإجرامية في استفزاز الشعب الفلسطيني".

وأكدت، أنه "ستكون للمقاومة كلمة الفصل التي لن تقبل بهذا الواقع ويتحمل الاحتلال وحده مسؤولية تداعيات جرائمه". 

واعتبرت الكتائب، أن عمليات القتل والتنكيل والأسر ومحاولات تغيير الواقع التاريخي بمدينة القدس المحتلة تعد واضح وتجاوز خطير يمارسه الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته. 

ووجهت التحية، لـ"منفذي العمليات البطولية في الضفة والقدس المحتلتين الذين أكدوا بدمائهم صوابية نهج المقاومة القادر على لجم العدو ووقف عدوانه".

ودعت إلى تصعيد المقاومة بكل أشكالها في وجه العدو والضغط عليه أكثر حتى لجم عدوانه وانتزاع كامل الحقوق الفلسطينية منه رغما عن أنفه. 

#كتائب الشهيد أبو علي مصطفى #الجبهة الشعبية

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