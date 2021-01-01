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الرئيس عباس يلتقي برئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الجزائري

الإثنين 06 ديسمبر 2021 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يلتقي برئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الجزائري



الجزائر /سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر إقامته بالعاصمة الجزائرية، مساء اليوم الإثنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، ورئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل في لقاءين منفصلين

وأطلع الرئيس، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وممارسات الاحتلال التي تقوض فرص السلام وحل الدولتين.

وثمن الرئيس مواقف الجزائر الداعمة للقضية والشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة، وبشكل خاص في الاتحاد الإفريقي، متمنيا للجزائر وشعبها الشقيق مواصلة التقدم والازدهار.

كما أطلع الرئيس، رئيس مجلس الأمة الجزائري، على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وممارسات الاحتلال التي تقوض فرص السلام وحل الدولتين.

وأشاد الرئيس بالعلاقات الثنائية التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وثمن سيادته مواقف الجزائر الداعمة للقضية والشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة، وبشكل خاص في الاتحاد الإفريقي، متمنيا للجزائر وشعبها الشقيق مواصلة التقدم والازدهار.

وحضر اللقاء: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة.

#الرئيس عباس #المجلس الشعبي الوطني الجزائري #الجزائر #القضية الفلسطينية
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