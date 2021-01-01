مصدر حمساوي: ندرس خيارات التصعيد مع إسرائيل ومستاؤون من سلوك الوسيط المصري

غزة / سما /

ذكرت قناة الجزيرة القطرية نقلا عن مصدر قيادي في حماس، قوله: إن الحركة "تدرس خيارات التصعيد مع إسرائيل في ظل حصار غزة وتباطؤ إعادة الإعمار".



وأوضح المصدر وفق القناة، أن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى واستهداف الأسرى ستفجر الأوضاع مجدداً، مشيراً إلى أنه "لن نسمح باستمرار الوضع الحالي والمرحلة القادمة ستثبت مصداقية ما نقول".



وعبر المصدر عن استياء حماس الشديد من سلوك الوسيط المصري وتلكئه إزاء وعوده تجاه غزة، مشدداً على أن "مصر لم تلتزم بما تعهدت به من إعادة الإعمار والتخفيف عن غزة".



وأشار الى أن مصر تواصل التنغيص على المسافرين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، كما تواصل منع الآلاف من السفر من القطاع دون مبرر. وفق تعبيره

وتابع: سلوك مصر تخل عن تعهدها بإلزام إسرائيل مقابل التزام المقاومة بالتهدئة.

