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غانتس يؤكد ضرورة تمرير قانون المواطنة حتى اذا تم ادخال بعض التعديلات عليه

الإثنين 06 ديسمبر 2021 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يؤكد ضرورة تمرير قانون المواطنة حتى اذا تم ادخال بعض التعديلات عليه



القدس المحتلة / سما /

اكد وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس ضرورة تمرير قانون المواطنة حتى اذا اضطرنا الى ادخال بعض التعديلات عليه قائلا ان الامر يتعلق بامن الدولة . 

واضاف وفق هيئة البث الاسرائيلية، انه يجب بلورة صيغة متفق عليها لمشروع القانون بين مركبات الائتلاف وفرض الانضباط الكتلوي يلزم جمياع اعضاء الائتلاف.

واعتبر غانتس ان منح حرية التصويت لمركبات الائتلاف امر مرفوض تماما اذ انه يشكل منزلق خطير من الناحية الحزبية وقد يؤدي الى تبكير الانتخابات .

وجاءت اقواله في مستهل جلسة كتلة كاحول لافان في الكنيست.

ويذكر ان قانون المواطنة يضع قيودا على تزوج مواطنين اسرائيليين من فلسطينيين ويقلص من الاستجابة لطلبت لم الشمل لهذه الازواج 

وتطرق وزير الامن الاسرائيلي الى الاعتداءات "الارهابية" الاخيرة قائلا انه يدعم تصرف قوات الامن في هذه الاعتداءات مؤكدا ان اجهزة الامن عاقدة العزم على محاربة الارهاب اين ما كان وفي اي زمان وجب على من يحاول المس بالمواطنين ان يعلم انه لن يفلت سالما من مثل هذه العملية

#بيني غانتس #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي

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