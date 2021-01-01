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نتنياهو: على اسرائيل ان تكون مستعدة للعمل وحدها ضد المشروع النووي الايراني

الإثنين 06 ديسمبر 2021 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: على اسرائيل ان تكون مستعدة للعمل وحدها ضد المشروع النووي الايراني



القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس المعارضة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن على اسرائيل الاستعداد للعمل وحدها ضد المشروع النووي الايراني.

وقال نتانياهو وفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، إنه في حال رفض الولايات المتحدة تهديد ايران بشن حملة عسكرية ضدها لاجبارها على التنازل عن طموحاتها النووية فيجب على اسرائيل ان تفعل هي بذلك ودون الاعلان مسبقا عن ذلك ودون ابلاغ واشنطن بنيتها هذه

وأضاف نتانياهو خلال جلسة كتلة حزب الليكود في الكنيست اليوم انه لولا المساعي التي بذلتها حكومته في هذا المضمار لكانت طهران قد تمتلك ترسانة للقنابل النووية. منتقدا الحكومة الحالية لما اعتبره تقاعسها في ممارسة الضغوط اللازمة لحمل طهران على التخلي عن برنامجها النووي

 كما أكد ان الاتفاق الوحيد الذي يمكن أخذه بالحسبان مع ايران يجب أن يشمل ضمانات بشأن نزعها عن قدراتها النووية.

#المعارضة الإسرائيلية #بنيامين نتنياهو #اسرائيل #البرنامج النووي الإيراني #الاتفاق النووي #الولايات المتحدة

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