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سلوان- عائلة زيتون تهدم منزلها بيدها

الإثنين 06 ديسمبر 2021 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلوان- عائلة زيتون تهدم منزلها بيدها



القدس المحتلة / سما /

هدمت عائلة زيتون، مساء الإثنين، منزلها في بلدة سلوان، بيدها، بقرار من بلدية الاحتلال.

وأوضحت عائلة زيتون أن البلدية أمهلتهم الثلاثاء الماضي، مدة أسبوع، لتنفيذ هدم منزلها، والا ستقوم طواقم البلدية بتنفيذ القرار، وتفرض على العائلة "أجرة الهدم".

وأوضحت العائلة أن المنزل قائم منذ 4 سنوات، وقبل عام هدمت جزء منه وتمكنت من تجميد الهدم ومواصلة العيش فيه، لتفاجئ بقرار هدم إداري يجبرها على الهدم الفوري.

وقامت بلدية الاحتلال الثلاثاء الماضي بهدم منزل آخر لعائلة زيتون في البلدة، بحجة عدم الترخيص، واستخدمت البلدية أدوات الهدم اليدوية لهدم المنزل المبني من الخشب والكرميد.

#عائلة زيتون #هدم منازل #بلدة سلوان

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