لابيد: خطة البناء الجديدة في عطروت لن تؤدي لأزمة دبلوماسية مع أمريكا

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن الحكومة ستضع خطة بناء لمنطقة عطروت لن تؤدي إلى أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف لابيد، خلال اجتماع لحزبه "يش عتيد"، أن "الحكومة ستحدد سياستها بشأن عملية البناء في عطروت، وسنتأكد من عدم تحول ذلك إلى مواجهة مع الحكومة الأمريكية".



وفي وقت سابق، أعلنت بلدية القدس مصادقتها لبناء 9 آلاف وحدة سكنية تابعة لمستوطنة عطروت شمالي مدينة القدس، وفنادق ومؤسسات عامة ومناطق مفتوحة ومحال تجارية وأماكن عمل، ضمن مساحة تبلغ 1243 دونمًا، إلا أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية نيتها تجميد مشروع بناء حي جديد في عطروت بشمال القدس، في منطقة المطار القديم الذي توقف عمله عام 2000.