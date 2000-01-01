  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لابيد: خطة البناء الجديدة في عطروت لن تؤدي لأزمة دبلوماسية مع أمريكا

الإثنين 06 ديسمبر 2021 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: خطة البناء الجديدة في عطروت لن تؤدي لأزمة دبلوماسية مع أمريكا



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن الحكومة ستضع خطة بناء لمنطقة عطروت لن تؤدي إلى أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وأضاف لابيد، خلال اجتماع لحزبه "يش عتيد"، أن "الحكومة ستحدد سياستها بشأن عملية البناء في عطروت، وسنتأكد من عدم تحول ذلك إلى مواجهة مع الحكومة الأمريكية".
  
وفي وقت سابق، أعلنت بلدية القدس مصادقتها لبناء 9 آلاف وحدة سكنية تابعة لمستوطنة عطروت شمالي مدينة القدس، وفنادق ومؤسسات عامة ومناطق مفتوحة ومحال تجارية وأماكن عمل، ضمن مساحة تبلغ 1243 دونمًا، إلا أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية نيتها تجميد مشروع بناء حي جديد في عطروت بشمال القدس، في منطقة المطار القديم الذي توقف عمله عام 2000.

#الخارجية الاسرائيلية #يائير لبيد #اسرائيل #الولايات المتحدة #أزمة دبلوماسية #الادارة الامريكية #منطقة عطروت #استيطان

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: تأجيل زيارة عباس كامل الى اسرائيل و"غضب مكتوم لدى الجانب المصري"

جورج قرداحي يكشف تفاصيل استقالته ومصير عمل أولاده في الخليج

أسعار صرف العملات

سفارتنا بالقاهرة تٌصدر تنويهاً للمواطنين الراغبين في العودة إلى قطاع غزة

دار الإفتاء المصرية ترد على محمد صلاح بعد أزمة شرب الخمور

إيهود باراك يتساءل: كيف يمكن إيقاف النووي الإيراني بصفته مدخلاً لـ”نووي الشرق الأوسط”؟

استشهاد فتى من نابلس بزعم دهسه حارس أمن إسرائيلي قرب طولكرم

الأخبار الرئيسية

الرئيس يحذر اسرائيل: لن نقبل ببقاء الاحتلال وحصار غزة.. وستكون لنا خياراتنا وإجراءاتنا في وقت قريب

الرئيس وتبون

الرئيس لنظيره تبون: بينت لا يؤمن بحل الدولتين.. والقضية الفلسطينية تمر بتحديات غير مسبوقة

تفاصيل محاكمة أسرى جلبوع: تأجيل الجلسة واعتداء على الاسرى.. وطاقم الدفاع: رفضنا لائحة الاتهام

المالية تعلن موعد وآلية صرف رواتب الموظفين ومخصصات الأسرى والشهداء والجرحى

المؤتمر العام لموظفي "الأونروا" يقرر رفع قضية ضد الادارة أمام محكمة"العدل الدولية" لتأخر راتب شهر نوفمبر

الاتصالات الفلسطينية