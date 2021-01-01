الشرطة تتلف اجساما مشبوهة عُثر عليها في بلدة قبلان جنوب نابلس

نابلس / سما /

أتلفت الشرطة، اليوم الاثنين، عدة أجسام مشبوهة تم العثور عليها في بلدة قبلان جنوب شرق نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن بلاغا قد ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول العثور على عدة اجسام مشبوهة في بلدة قبلان، فتحركت الى الموقع على الفور قوة من فرع هندسة المتفجرات، وبعد الكشف تبين لها ان هذه الاجسام هي عبارة عن 12 قنبلة يدوية قديمة، و12 صاعق رؤوس قذائف مختلفة الأنواع والأحجام.

وأضافت “العلاقات العامة” انه جرى اتلاف هذه الاجسام بعد إتخاذ كافة إحتياطات الأمان اللازمة أصولاً.