محافظ نابلس يستقبل وفدا يمثل جمعية الأسطورة السامرية

نابلس / سما /

استقبل محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، اليوم الإثنين، وفدا من جمعية الأسطورة السامرية ضم كلا من رئيس الجمعية يعقوب الكاهن، ومديرة الجمعية جنان حسني الكاهن، وذلك بحضور مدير العلاقات العامة في المحافظة حكيم أبو عيشة.

واشاد المحافظ بالعلاقة الاخوية الوثيقة القائمة بين اتباع الديانات الثلاث في نابلس، بلد العيش المشترك، مؤكدا ضروة الحفاظ على اواصر المحبة والتعاون المشترك بين الجميع.

وقدم وفد الجمعية عرضا حول الانشطة والفعاليات التي تنفذها الجمعية، مشيدا باهتمام المحافظ بتقوية العلاقة بين الديانات الثلاث في نابلس.