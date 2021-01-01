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محافظ نابلس يستقبل وفدا يمثل جمعية الأسطورة السامرية

الإثنين 06 ديسمبر 2021 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يستقبل وفدا يمثل جمعية الأسطورة السامرية



نابلس / سما /

 استقبل محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، اليوم الإثنين، وفدا من جمعية الأسطورة السامرية ضم كلا من رئيس الجمعية يعقوب الكاهن، ومديرة الجمعية جنان حسني الكاهن، وذلك بحضور مدير العلاقات العامة في المحافظة حكيم أبو عيشة.

واشاد المحافظ بالعلاقة الاخوية الوثيقة القائمة بين اتباع الديانات الثلاث في نابلس، بلد العيش المشترك، مؤكدا ضروة الحفاظ على اواصر المحبة والتعاون المشترك بين الجميع.

وقدم وفد الجمعية عرضا حول الانشطة والفعاليات التي تنفذها الجمعية، مشيدا باهتمام المحافظ بتقوية العلاقة بين الديانات الثلاث في نابلس.

#محافظ نابلس #اللواء ابراهيم رمضان

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