غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة تستقبل وفداً من الوكالة البلجيكية واتحاد الغرف التجارية

غزة / سما /

استقبلت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة اليوم وفداً من وكالة التنمية البلجيكية Enable ممثلاً بالسيدة كريستيل جوكيه ممثل الوكالة البلجيكية، والسيدة شاري جيلسن مديرة مشروع تطوير المهارات في فلسطين، والسيدة حنين أبو نحلة مديرة مكتب غزة، والسيد أحمد غانم خبير تطوير المهارات، ، والسيد نضال عايش خبير صندوق تنمية المهارات، والسيد جمال جوابرة أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بحضور نائب رئيس الغرفة التجارية السيد رشاد حمادة، وعضو مجلس الإدارة وأمين السر السيد هاني عطاالله، وعضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق السيد محمد الفرعاوي، وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية المهندس وائل العاوور.

بدوره رحب السيد رشاد حمادة بوفد وكالة التنمية البلجيكية، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، لافتاً إلى سعى الغرفة التجارية للتشبيك مع جميع القطاعات والمؤسسات المحلية والدولية من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي في قطاع غزة، مؤكداً على أهمية المشاريع التي تنفذيها الوكالة البلجيكية الهادفة إلى تنمية وتطوير المهارات من خلال التدريب المهني والتقني.

وأعربت السيدة كريستيل جوكيه عن سعادتها بزيارة قطاع غزة والغرفة التجارية، مشيدة بدور الغرفة التجارية بغزة والجهود التي تبذلها للحد من المشكلات التي تواجه الاقتصاد المحلي في قطاع غزة.

وشددت كريستيل على أهمية تنفيذ مشاريع تعمل علي تطوير القدرات والمهارات للشباب من أجل سد الفجوة بين الاحتياج والقطاع الخاص، لافتة إلى سعى الوكالة البلجيكية لتنفيذ مشاريع بالشراكة مع الغرفة التجارية تهدف لإيجاد فرص تشغيل للشباب في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أوضح السيد جمال جوابرة أنه تم اعتماد انشاء هيئة تدريب مهني وتقني بتوجيه من رئيس الوزراء الفلسطيني معالي الدكتور محمد اشتيه، وتعتبر الغرف التجارية عضوا بها من أجل تقديم خدمات التدريب المهني والتقني تلبي احتياجات سوق العمل ورفد الأعمال بكوادر مهنية مدربه قادرة على العمل بمهنية وكفاءة عالية.

وأكد المهندس وائل العاوور على أهمية تنفيذ هذه المشاريع والتي تسهم في رفد سوق العمل بكوادر مهنية، إلى جانب ضرورة العمل على ايجاد مشاريع تشغيلية من أجل التطبيق العملي للمخرجات التدريبية، الأمر الذي سيسهم في التقليل من نسب البطالة في قطاع غزة.

وأشادت السيدة حنين أبو نحلة بدور الغرفة التجارية بغزة والعلاقة الاستراتيجية التي تربط الغرفة التجارية بالوكالة البلجيكية، لافته إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ مشاريع تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل سيتم اطلاقة قريباً بالتعاون مع الغرفة التجارية بمدينة غزة.

وقدمت رئيس قسم المشاريع بالغرفة التجارية الاستاذة آلاء طه عرضاً حول المشروع الذي الغرفة التجارية بتمويل من الوكالة البلجيكية والمتعلق بالزراعة الحضرية والطاقة الشمسية وآلية تنفيذيه.