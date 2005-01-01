جمعية دراسات الشرق الأوسط “ميسا” تصوت بأغلبية كبيرة لتبني بي.دي.إس

رام الله / سما /

صوتت جمعية دراسات الشرق الأوسط (ميسا MESA) يوم 2 كانون الأول الجاري بأغلبية ساحقة لدفع قرار المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ( بي دي إسBDS ) في بداية عام 2022.

وقالت رئيسة جمعية “ميسا”، دينا رزق خوري في بيان “منذ أن دعا المجتمع المدني الفلسطيني المجتمع الدولي لأول مرة إلى الانخراط في المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي.دي.إس) من أجل الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها العسكري وانتهاكات الحقوق الأخرى ، انخرط أعضاؤنا في مناقشات مدروسة حول معنى المشاركة في المقاطعات الأكاديمية ، وطرق أخرى لإظهار التضامن مع الزملاء الباحثين الذين تتعرض حياتهم وسبل عيشهم للهجوم”

وأضافت خوري “تصويت اليوم يمهد الطريق لعضويتنا الكاملة لتحديد كيف يمكننا بشكل جماعي القيام بدورنا لدعم الحرية الأكاديمية وحقوق التعليم للعلماء والطلاب الفلسطينيين ، ناهيك عن العلماء الإسرائيليين الذين يواجهون هجمات من حكومتهم لانتقادهم سياساتها”.

وقد تم تقديم القرار من قبل الكاتبة والناشطة والمحامية الحقوقية نورا عريقات التي قالت في تغريدة “93٪ من أعضاء MESA صوتوا لإخراج قرار المقاطعة من اللجنة والتصويت على العضوية الكاملة”. وهذا يعكس قدراً هائلاً من العمل الجماعي والتحول الثقافي السياسي. ليس هناك عودة بغض النظر عن كيفية حدوث ذلك “.

وقد تأسست MESA في عام 1966 ، وهي أكبر هيئة أكاديمية في الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية.

وينص البيان: “وحيث أصدر المجتمع المدني الفلسطيني نداء عام 2005 للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد إسرائيل. وحيث إن أعضاء جمعية دراسات الشرق الأوسط (MESA) قد نظموا منتديات مختلفة للمناقشة والنقاش حول هذه الدعوة من خلال التزام MESA بالحرية الأكاديمية ؛ ووحيث أن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ، بما في ذلك مجموعات المراقبة الفلسطينية والإسرائيلية ، قامت بتوثيق والتحقق من الانتهاكات المنهجية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لحقوق الإنسان للفلسطينيين الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة أو غير المباشرة” ؛

ويضيف : “وحيث أن الانتهاكات المنهجية تشمل تقييد حرية الحركة للفلسطينيين. عزل أو تقويض أو مهاجمة المؤسسات التعليمية الفلسطينية ؛ مضايقة الأساتذة والمعلمين والطلاب الفلسطينيين. مضايقة الأساتذة والطلاب الإسرائيليين الذين ينتقدون السياسات الإسرائيلية. تدمير أو مصادرة أو جعل مواد الأرشيف الفلسطيني غير قابلة للوصول ؛ والحفاظ على عدم المساواة في الموارد التعليمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ووحيث أن الجامعات الإسرائيلية متورطة في هذه الانتهاكات الممنهجة من خلال تقديم المساعدة المباشرة للجيش الإسرائيلي والمؤسسات الاستخبارية”.

ويشرح البيان : “وحيث إن حكومة الولايات المتحدة قد قامت بشكل منهجي بحماية الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات وسهلت ذلك من خلال الدعم الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي غير المسبوق ؛ وإذ يذكر بأن حملة المقاطعة ضد إسرائيل تستهدف المؤسسات وليس الأفراد”.

ويختتم البيان مشيرا : “وإذ تشير إلى أن MESA تعترف بحق العلماء في الحرية الأكاديمية وكذلك حق العلماء في اختيار المشاركة أو عدم المشاركة في المقاطعة الأكاديمية ؛

وتقرر أن غالبية أعضاء MESA :

(1) يؤيدون دعوة المجتمع المدني الفلسطيني لعام 2005 لحركة BDS ضد إسرائيل.

(2) يوجه مجلس إدارة MESA للعمل بالتشاور مع لجنة الحرية الأكاديمية لإنفاذ روح هذا القرار والغرض منه ، بطريقة تتفق مع لوائح MESA بالإضافة إلى القوانين الفيدرالية والولائية والمحلية الأمريكية ذات الصلة. .