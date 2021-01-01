السفير الكويتي يجدّد مواقف بلاده الداعمة لشعبنا وقضيتنا

الكويت /سما/

جدّد سفير دولة الكويت غير المقيم لدى دولة فلسطين، عزيز الديحاني، اليوم الإثنين، تأكيده على مواقف بلاده الثابتة في دعم شعبنا، وقضيته العادلة.

وقال الديحاني، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين": إنّ "القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية، وإنّ المواقف العربية دائمًا ما تتعامل معها كقضية أساسية وجوهرية".

وأكّد استمرار بلاده في العمل بالمرسوم الأميري الذي صدر عام 1957، الذي يفرض مقاطعة بضائع الاحتلال الاسرائيلي، وما انبثق عنه من قرار لوزيرة الاشغال العامة بحظر دخول السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى "إسرائيل".

كما شدّد الديحاني، على دعم الكويت الدائم للقيادة الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، في تطلعاتها لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية.