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“التنمية الاجتماعية” في نابلس تعقد جلسة اشراف مهني ضمن خطة تطوير خدماتها

الإثنين 06 ديسمبر 2021 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
“التنمية الاجتماعية” في نابلس تعقد جلسة اشراف مهني ضمن خطة تطوير خدماتها



نابلس / سما /

 عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس وضمن خطواتها لتطوير خدماتها، جلسة اشراف مهني من قبل الموجه المهني في المديرية، جميلة صوفان، لمجموعة من مرشدات مكتبي التنمية في نابلس وحوارة.

وتمحورت الجلسة التي عقدت في بلدة نابلس القديمة، حول اليات التدخل وقت الازمات والاسعاف النفسي الاولي. كما تم التطرق الى مفهوم الاسعاف النفسي الاولي ولمن ومتى واين يقدم، وكيفية تقديم المساعدة.

وهدفت الجلسة الى رفع مهارة المرشدين على كيفية تقديم المساعدة وقت الازمات ورصد الاشخاص الذين يحتاجون الى دعم فوري خلال الازمة، اضافة الى رصد الحاجة لتدخل نفسي عميق او تحويل الى المؤسسات الشريكة لما فيه من استثمار المجتمع المحلي لتقديم افضل خدمات تشاركية وقت الحدث.

#التنمية الاجتماعية

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