التحقيق بوفاة طفلتين شقيقتين وإصابة باقي العائلة في الخليل

الخليل / سما /

باشرت الشرطة والنيابة العامة إجراءات التحقيق والبحث والتحري في واقعة وفاة شقيقتين وإصابة باقي العائلة في مدينة الخليل.

وأكد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان صحفي، أن عائلة مكونة من الوالدين و3 فتيات وصلوا للمشفى الأهلي بمدينة الخليل بحالة خطيرة حيث أعلن الأطباء عن وفاة شقيقتين تبلغان من العمر عاماً ونصف والاخرى 10 أعوام، فيما جرى تحويل الشقيقة الثالثة "12 عاماً" والوالدين لمشفى في الداخل لتلقي العلاج لخطورة حالتها الصحية.

وأضاف إرزيقات، أنه تم إبلاغ النيابة العامة التي أمرت بدورها بالتحفظ على جثة الشقيقتين داخل المشفى وتحويلهما لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.