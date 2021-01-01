إنجاز فلسطين تفوز بأفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي

رام الله / سما /

فازت الشركة الطلابية “كلين بالكو” ممثلة عن إنجاز فلسطين بأفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي للعام 2021 عن فئة الجامعات في مسابقة إنجاز العرب الإقليمية، والتي شاركت فيها 13 دولة عربية، فيما حصدت الشركة الطلابية Autsim less world جائزة أفضل مسؤولية مجتمعية عن فئة المدارس.

عملت شركة “Clean Palco” من جامعة القدس على إنتاج “مواد بناء إنشائية” وفق المعاير الفلسطينية المعتمدة بإعادة تدوير الإطارات ومادة ربو الحجر الناتجة عن مخلفات المناشير، وذلك بإشراف المدرب أحمد شكارنة من شركة سنيورة للصناعات الغذائية، بينما عملت شركة “Autism –less World” من مدرسة بنات كفل حارس الثانوية على إنتاج “سترة التحفيز الحسي” التي تهدف إلى مساعدة الاخصائيين أثناء الجلسات العلاجية والحسية لأطفال اضطراب طيف التوحد، يُضاف إليها أجهزة مساعدة مثل جهاز الاهتزاز الذي يساعد الطفل على الهدوء اثناء الجلسات، وذلك بإشراف محمد سلامة من شركة العامور للصناعة والتجارة.

وعُقدت المسابقة الإقليمية على مدار يومين تخللها تقديم عروض طلابية، بالإضافة إلى مقابلات لجنة التحكيم المنفردة مع كل شركة، وإعلان نتائج المسابقة.

ويُعد برنامج “الشركة الطلابية” من أهم برامج المؤسسة ويندرج تحت محور ريادة الأعمال. يستمر مدة عام أكاديمي كامل، يعمل خلاله الطلبة من مختلف المدارس والجامعات على تأسيس شركات حقيقية برأس مال محدود، ويديرونها من خلال 5 دوائر أساسية بالإضافة للمدير العام، وينتهي البرنامج بعقد مسابقة وطنية تتنافس فيها الشركات الطلابية على لقب “أفضل شركة طلابية”، لتتأهل بعدها الشركة الفائزة للمشاركة في المسابقة الإقليمية التي تنظمها إنجاز العرب على مستوى 13 دولة عربية.

يشار إلى أن مؤسسة “إنجاز”، مؤسسة فلسطينية مستقلة تديرها وترعاها مجموعة من شركات القطاع الخاص، وهي عضو في مؤسسة “Junior Achievement Worldwide”، وتهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية لدى الشباب الفلسطيني عن طريق تأهيل طلبة الجامعات والمدارس لدخول معترك عالم الأعمال والريادة.